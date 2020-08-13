На крупных предприятиях работники объявляют забастовки. В Жодино выпускают задержанных во время протестов. Неизвестные вооруженные люди блокировали офисы "Яндекса" в Минске. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.
Рабочие БелАЗа просят появлиять на ситуацию
Сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино объявили забастовку, сообщил портал Tut.by, уточнив, что сотрудники нескольких цехов собрались на площади на территории предприятия, прекратив работу. Но работа в цехах продолжается, выяснила Русская служба Би-би-си.
Корреспонденту Би-би-си удалось побывать на территории завода и поговорить с рабочими. Они рассказали, что попросили организовать встречу с руководством города и вышли на нее в обеденный перерыв.
Они потребовали от руководства Жодина повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов Беларуси.
Рабочие на БЕЛАЗе кричат «Уходи», «Жыве Беларусь». pic.twitter.com/82CWHCckBT— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
"ОМОН ездит и творит беспредел на машинах, которые мы производим. Мы не хотим этого терпеть! Пусть руководство свяжется с силовиками", - сказал один их рабочих.
Завод продолжает работать. "Молчать мы не можем, но и перестать работать тоже не можем. Это наш единственный источник дохода", - сказал собеседник Би-би-си.
Рабочие разошлись после того, как больше двух часов говорили с главой горисполкома Дмитрием Заболоцким. Он пообещал, что ОМОН больше не будет патрулировать улицы в Жодине - это будут делать обычные милиционеры.
"Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города", - сказал Заблоцкий (цитата по Tut.by).
Hundreds of workers are on strike at BelAZ, the dump trucks manufacturer and one of the largest enterprises in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/wEaJXG2Qqs— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2020
В Минске, по информации Интерфакса и других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители различных организаций.
Освобождают задержанных из изолятора в Жодино
В том же Жодине находится следственный изолятор, куда из Минска доставляли часть задержанных во время разгона протестов.
Утром в четверг корреспондент Би-би-си стал свидетелем того, как из ворот изолятора один за другим стали выходить задержанные. У изолятора собралось более 200 человек - в основном родственники или близкие задержанных.
"Все с тревогой и нетерпением смотрят на ворота тюрьмы. Каждого, кто выходит оттуда, обступает толпа. Люди спрашивают освободившихся, кто был с ними в камере, показывают на телефоне фотографии родных. Ведь уже несколько суток многие люди не могут найти своих задержанных родственников", - рассказал корреспондент Би-би-си.
Он видел синяки у отпущенных из СИЗО. Один мужчина показал кровоподтеки и пояснил, что его тащили по асфальту при задержании, а потом били. Он также рассказал, что с ним в изоляторе был мужчина, которого задержали с удочкой. По его словам, тот возвращался с рыбалки, а не направлялся на акцию протеста.
Милиционера Емельянова не стали арестовывать
Суд не стал арестовывать задержанного капитана милиции Егора Емельянова, публично подавшего в отставку на фоне протестов. Его жена Марина Емельянова говорила, что мужа подозревают в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
В четверг Емельянова рассказала Би-би-си, что суд освободил мужа, и семья ждет, что вот-вот он вернется домой.
"Обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Вот на эту минуту знаю, что его отпустили. Все - пережили, выдохнули, ждем - я и дети", - сказала Марина.
Капитан Емельянов прослужил в милиции 17 лет. Уволился 11 августа, публично заявив, что оставляет службу. На следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали.
Женщины снова на улицах
На улицы и проспекты Минска, в том числе центральные, в четверг снова вышли женщины с цветами. Автомобилисты приветствовали их гудками. Милиция в этот раз не вмешивалась.
Женщины с цветами и воздушными шарами в руках прошли по центральному проспекту Независимости по направлению в центр.
Кроме того, участницы этих акций выстраивались утром в цепочки на тротуарах в разных частях белорусской столицы.
Акции женщин в белом начались накануне - в первой половине дня около 250 участниц провели флешмоб против насилия у Комаровского рынка, вечером - в центре Минска на площади Победы (они спели колыбельную песню "Калыханка").
Тем временем ЦИК опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах в Минске - он утверждает, что за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 14,92% (по стране официальные данные такие - 80,08% за Лукашенко и 10,09% за его соперницу).
Обыски в "Яндексе"
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компании "Яндекс" в Минске, сообщили СМИ. "Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник ТАСС. Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.
Пресс-служба "Яндекса" подтвердила эту информацию Би-би-си. "У "Яндекса" и Uber в Минске единый офис. Поэтому обыск затрагивает обе компании", - пояснили Би-би-си в компании.
Позже компания сообщила, что люди, пришедшие в офис, представились сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. После обыска они покинули помещения, оборудование и документы не изымались.
"Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы", - говорится в сообщении, поступившем Би-би-си.
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси отрицают причастность к происходящему в офисах "Яндекса" и Uber,
Один из офисов "Яндекса" в Минске находится на проспекте Дзержинского недалеко от центра города, где проходили основные столкновения протестующих с силовиками.
Еще 700 задержанных
Протестные акции в Минске в ночь на четверг завершились без экстремального противостояния, характерного для последних трех ночей после президентских выборов, констатирует Интерфакс.
Тем не менее силовики снова использовали слезоточивый газ и резиновые пули, свидетельствовали очевидцы. Кроме того, как следует из отчета МВД, правоохранители применяли оружие, когда были совершены "умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ".
МВД также отчиталось о задержании еще около 700 человек. Таким образом, общее число задержанных за время протестов, начавшихся вечером в воскресенье после окончания голосования, приблизилось к 7 тысячам.
"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - говорится в пресс-релизе МВД. Ведомство утверждает, что при разгоне акций протеста пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.
О том, сколько людей пострадали от рук силовиков, в отчете МВД ничего не сказано.
Илон Маск предложил белорусам помощь
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользовательнице "Твиттера" на реплику о протестах в Беларуси.
Пользовательница написала: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы выигрывают свои выборы". Она отметила аккаунт Маска и попросила подписчиков распространить ее сообщение.
#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь
Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice - use it now.
Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb
— Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 12, 2020
Маск отреагировал и спросил, как он может помочь жителям Беларуси.
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