Пропавший 12 августа в Минске молодой мужчина найден погибшим

Напомним, мужчина 12 августа вышел из дома (проживал в Жодино на улице Рокоссовского, 10), направился из Минска на работу в деревне Королев Стан и пропал.
Как сообщает ПСО «Ангел», Никита найден погибшим. Его тело было обнаружено в лесополосе на улице Парниковой. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
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