Прокуратура не может объяснить двойное убийство в белорусских Столбцах

«С точки зрения надзорного органа, наверное, говорить о причинах крайне преждевременно, поскольку то, что произошло, пока не поддается никаким объяснениям с точки зрения логики и смысла. Больше скажу: пока даже пояснений от самого задержанного насчет того, что произошло и почему, что его побудило, какие мотивы, — нет», — подчеркнул прокурор области Олег Лаврухин, передает БелаПАН.

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По его словам, во время расследования уголовного дела «предстоит очень тонкая, кропотливая работа следователей, психологов и психиатров, поскольку это шокирующий все общество факт». «Полная благополучная семья, на очень достойном счету ребенок был, — отметил Лаврухин. — Беда пришла оттуда, откуда совершенно не ждали».

Как сообщалось, 11 февраля в 8.05 в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник 2003 года рождения в ходе внезапно возникшего конфликта напал с ножом на учительницу и нескольких учеников.

От полученных ранений учитель и один ученик скончались, еще двое несовершеннолетних находятся в реанимации.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа.