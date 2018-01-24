Министерство культуры Беларуси попросило приостановить продажу билетов на фильм «Смерть Сталина» и захотело ознакомиться с картиной заранее, а не в первый день проката. Об этом TUT.BY сообщили в Silver Screen и Falcon Club Бутик Кино.
© Organizatorių archyvas

— Каждую неделю мы подаем заявку на регистрацию фильмов. По «Смерти Сталина» в Министерстве культуры нам дали комментарий, что им нужна просмотровка (диск с записанным фильмом, который республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости при Минкульте посмотрит заранее. — Прим. TUT.BY), — сообщила Анастасия Гурина, директор по репертуарному планированию Silver Screen.

Статьи по теме:
Оскорбление чувств власти. Почему не вышла "Смерть Сталина"?  (6)
В России фильм "Смерть Сталина" проверят на мораль

Также Минкульт сообщил сети частных кинотеатров, что продажа билетов на фильм пока невозможна — Silver Screen ее приостановил.

Анастасия Гурина отмечает, что практика предоставлять фильм в Министерство заранее нормальная, так было не с одной картиной. Если такой возможности нет — Минкульт просматривает фильм в день премьеры, как правило, в первый сеанс.

— Сейчас мы ждем ответ от правообладателя, который должен предоставить просмотровку, — резюмировала Анастасия Гурина.

Помимо сети Silver Screen, в Минске показ британской сатирической комедии режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» запланирована и в другом частном кинотеатре — Falcon Club Бутик Кино. Как сообщили TUT.BY в кинотеатре, продажа билетов там тоже приостановлена.

Напомним, вчера Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Российские деятели кино, депутаты Госдумы, члены общественного совета при Минкульте усмотрели в ленте признаки экстремизма. Изначально предполагалось, что белорусский Минкульт даст свое заключение по фильму в день премьеры — 25 января.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Министерство культуры России отменило прокат фильма "Смерть Сталина" (30)

Министерство культуры России отозвало лицензию у...

Пресса Британии — о комедии про смерть Сталина и об отношении Ленина к Украине (12)

В обзоре британских газет: Четыре звезды за "Смерть...

Совет при минкульте России заинтересовался комедией о смерти Сталина (7)

Судьба британской комедии о жизни советской верхушки...

Беларусь

Продажа билетов на "Смерть Сталина" в Минске приостановлена (5)

Министерство культуры Беларуси попросило...

Задержанному в Украине белорусу вынесли обвинительное заключение: грозит 10-15 лет (1)

Задержанному в Украине за шпионаж белорусу вынесли...

Лукашенко выставил условие ОБСЕ (5)

На встрече с с представителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом...

Эксперт по безопасности: Беларусь уже выжала максимум из минских соглашений (2)

В случае переноса переговорной площадки в Астану...

ЕС призвал Беларусь изменить вынесенные смертные приговоры (5)

Евросоюз ожидает введения в Беларуси моратория на...

TOP новостей

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (35)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (32)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

Какую игру ведет мэр Каунаса Матийошайтис? (4)

Упоминающиеся сейчас фамилии возможных кандидатов на...

Литва - лидер по привлечению туристов в Балтии (8)

Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году...

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (81)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...