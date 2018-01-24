— Каждую неделю мы подаем заявку на регистрацию фильмов. По «Смерти Сталина» в Министерстве культуры нам дали комментарий, что им нужна просмотровка (диск с записанным фильмом, который республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости при Минкульте посмотрит заранее. — Прим. TUT.BY), — сообщила Анастасия Гурина, директор по репертуарному планированию Silver Screen.
Также Минкульт сообщил сети частных кинотеатров, что продажа билетов на фильм пока невозможна — Silver Screen ее приостановил.
Анастасия Гурина отмечает, что практика предоставлять фильм в Министерство заранее нормальная, так было не с одной картиной. Если такой возможности нет — Минкульт просматривает фильм в день премьеры, как правило, в первый сеанс.
— Сейчас мы ждем ответ от правообладателя, который должен предоставить просмотровку, — резюмировала Анастасия Гурина.
Помимо сети Silver Screen, в Минске показ британской сатирической комедии режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» запланирована и в другом частном кинотеатре — Falcon Club Бутик Кино. Как сообщили TUT.BY в кинотеатре, продажа билетов там тоже приостановлена.
Напомним, вчера Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Российские деятели кино, депутаты Госдумы, члены общественного совета при Минкульте усмотрели в ленте признаки экстремизма. Изначально предполагалось, что белорусский Минкульт даст свое заключение по фильму в день премьеры — 25 января.
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