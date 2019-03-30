Генерал-лейтенант Усхопчик, который в 1991 году командовал Вильнюсским гарнизоном советской армии, вскоре после событий 13 января уехал в Беларусь, где позже дослужился до заместителя министра обороны. Литва направляла белорусским властям запрос на передачу Усхопчика, однако официальный Минск не удовлетворил его.

Радио Свобода поговорило с Владимиром Усхопчиком за день до приговора в его деле. Бывший советский командир продолжает отрицать свою вину и проводить параллели между События января 1991 года в Вильнюсе с киевским Майданом 2014 году.

"Мы защищали Конституцию СССР"



"Мой взгляд на это дело давно известен, - начинает Владимир Усхопчик. - Это сплошной обман. Перевернули всю историю. Они никогда не признают, что все было не так. Что все эти мероприятия подготовили спецслужбы, гибель людей. 14 человек, которых привезли со всей Литвы. Сейчас признать это - это переворот. Отрицание всего того, что было придумано. Какие у меня еще могут быть мысли?".

По мнению Владимира Усхопчика, суд над ним и другими советскими командирами нужен Литве потому, что это не самостоятельная страна, она выполняет чьи-то приказы. Бывший командир настаивает, что в январе 1991 года у вильнюсской телебашни его подчиненные не имели боеприпасов, а танки стреляли в воздух исключительно холостыми зарядами. Это делалось только для того, чтобы люди разошлись.

"Кто ночью людей собирает? В 23 часа у телебашни? - спрашивает Владимир Усхопчик. - Просто так пришли, покурить? Кто их там собрал, зачем? Почему катили грязь на Советский Союз, на власть? Это все было нужно американским спецслужбам, которые работали на развал СССР. Естественно, они взаимодействовали с европейскими спецслужбами. Просто так события не могли начинаться. А потом поблажка нашего верховного главнокомандующего, Горбачева. Который мог тогда сразу все привести в порядок. После этих событий СССР существовал еще полгода".

Владимир Усхопчик говорит, что даже не интересовался, какое ему предъявили обвинение. По его мнению, если и судить кого-то в этом деле, то начинать надо с Горбачева.

"Обвинять советскую армию, вооруженные силы, людей, которые выполняли свой долг... Суд вот сейчас завершается, - сетует Владимир Усхопчик. - Мелю (Юрий Мель, гражданин России, был задержан в 2014 году на литовско-российской границе, один из двух фигурантов дела, которого смогли задержать литовские власти. - РС) обвинение предъявили. Они сейчас от этого всего не откажутся, они будут продолжать эту свою политику. А я... Я даже не знаю, какое мне выдвинули обвинение. Я думаю, что одно из самых весомых. Потому что даже маршала Язова просят приговорить к пожизненному. А что маршал Язов (бывший министр обороны СССР. - РС)? С Горбачева тогда надо начинать. А Горбачев сейчас выше звезд. Смешной этот процесс. И европейские государства также понимают, что этот процесс смешной. Почему не судят 40-ю армию, которая была в Афганистане? Их тоже надо судить, значит".

"Могли наломать дров, но не наломали"



"Это была провокация, одна из разновидностей цветных революций, - до сих пор убежден Владимир Усхопчик. - Маленький Майдан. В Украине повторилось тоже самое, только в более широких масштабах. Там стреляли те, кого назначили стрелять. Те, кто хотел этот переворот сделать, а в Вильнюсе наемники. Из оружия, которого не было на вооружении в моей дивизии".

Бывший командир вильнюсского гарнизона советской армии убежден, что действия его подчиненных остановили гораздо более кровавые события. Говорит, что только благодаря им в Вильнюсе в январе 1991 года не пролилась большая кровь. При этом допускает, что действия советской армии в Вильнюсе могли бы повлиять на дальнейшую судьбу СССР.

"Нас должны наградить за то, что мы тогда не наломали дров, - говорит Владимир Усхопчик. - Могли наломать так, что... Тогда, возможно, что-то и по-другому было бы ".

"Литве меня не выдадут"



Вместе с Владимиром Усхопчиком в 1991 году в Беларусь уехала редактор газеты "Советская Литва" Станислава Юонене, а также два лидера компартии Литвы - Миколас Бурокявичюс и Юозас Ермолавичюс.

Двух последних арестовали в Минске в 1994-м и передали литовским властям. После прихода к власти в Беларуси Александра Лукашенко подобное сотрудничество с правоохранителями Литвы остановилась. Владимир Усхопчик продолжал военную службу в армии Беларуси. В 2000 году приказом Лукашенко был назначен заместителем министра обороны Беларуси. Он говорит, что за все эти годы имел только один контакт с правоохранительными органами Литвы. Это случилось вскоре после поездки Лукашенко в Вильнюс.

"Меня последний раз допрашивали в 2010 году, - вспоминает бывший советский командир. - После того, как "отец" наш (президент Беларуси Александр Лукашенко. - РС) был в Литве, ему задали вопрос обо мне. И он когда вернулся, то сказал: если Усхопчик хочет отвечать на вопросы, то пусть отвечает. Мы сами не видим необходимости в этом. Я сказал: если хотят, пусть присылают вопросы. Литовская прокуратура прислала более 60 вопросов, я ответил на них, поехал в нашу прокуратуру. Ответил на все вопросы, ответы направили в Литву. Почему я должен молчать? Я пошел на то, чтобы ответить. Теперь меня никто никуда не вызывал".

Усхопчик рассказывает, что какое-то время его фамилия фигурировала в базе Интерпола, однако потом его оттуда убрали, так как "Интерпол не занимается политическими делами". Что будет после провозглашения приговора Вильнюсского окружного суда, бывший командир не знает.

"Повлияет приговор на мою жизнь? В Литву точно не поеду, - говорит Владимир Усхопчик. - Я и раньше не ездил, чего я туда поеду. У меня все нормально, не дождутся. Я могу перемещаться. В Россию поехать, какие вопросы? В Турции позагорать могу. В Прибалтику нельзя. Нежелательно. Вот Мель поехал, лейтенант, за лекарствами... Сделал три выстрела под углом 45 градусов. Больной сахарным диабетом и сидит уже пять лет. За что? Угол 45 градусов! Здесь салюты на Новый год дают такие... А человек пять лет сидит. По каким законам его судят? Советского Союза? Это же был 1991 год, тогда расследование проводила Генеральная прокуратура СССР (Литва объявила государственный суверенитет за полгода до событий января 1991-го. - РС). Сразу, по следам, экспертизу сделали. Где они, эти расследования? Говорят, Горбачев в Литву их отдал".

"В Беларуси нормальная власть, меня не выдадут"



Владимир Усхопчик утверждает, что не беспокоится за свою дальнейшую судьбу. Говорит, что белорусские власти не пойдут на переговоры с литовскими насчет его задержания. Бывший советский командир убежден, что такой же курс сохранится и после оставления Лукашенко должности главы Беларуси.

"В Беларуси нормальная власть. Даже если она поменяется, будут нормальные преемники, я в этом уверен, - говорит Усхопчик. - А вот там, в Литве, власть поменяется, я думаю. Россия наконец начала действовать. Нас в Беларуси два человека, а в России около 60 человек. Россия начала их защищать. Они завели дела против литовских прокуроров и судей, которые занимаются нарушениями, судят людей. Вот пусть теперь думают. Россия тяжело запрягает, медленно, но потом у нее нормально получается".

Под конец разговора Владимир Усхопчик все же признает, что за ходом процесса, где его обвиняли в военных преступлениях, следил. Даже связывался со своими бывшими сослуживцами и предупреждал их, что можно делать, а что нельзя.

"Ну что значит не следил я за процессом? У меня есть и связи, и люди, - говорит Владимир Усхопчик. - Особенно те, кто часто бывает в Литве. Почему нет, почему я не должен следить за процессом? Я часто перезваниваюсь с сослуживцами бывшими. Особенно теми, кто сейчас в Калининградской области. Когда Меля задержали, я некоторых предупреждал, чтобы не ездили в Литву. Чтобы не случилось так, как с Мелем. С Мелем я лично не был знаком. Я был командиром дивизии, а он командовал танковым взводом. У меня 700 офицеров было, я его не мог знать. Возможно, видел, где-то разговаривали. Задержали его, когда он уже полковником был. Службу закончил в Калининграде".

Владимир Усхопчик больше не служит в Вооруженных силах Беларуси. Признается, что после Минобороны работал еще 12 лет (не говорит, где именно). Сейчас на пенсии.

"После ухода со службы я 12 лет проработал в одной гражданской организации, веду активную жизнь. Какая организация, не суть важно. Сейчас чем занимаюсь? Да, что-то пишу. Нельзя сказать, что это мемуары. Их никто особенно сегодня не читает. Но что-то пишу. Много событий было разных в жизни, служба в разных местах. И Прибалтика, и Афганистан 2 года и 2 месяца. Из Афганистана приехал в Вильнюс. Из одной горячей точки в другую. Думал, останусь в Прибалтике, никуда не поеду".

Публиковать воспоминания о своей жизни, в том числе о событиях января 1991 года, Владимир Усхопчик не планирует.