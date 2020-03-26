Постановление № 171 принято для снижения риска распространения инфекции COVID-19 и упорядочения транзитных перевозок грузов по территории Беларуси.

Установлено что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия должны находиться в самоизоляции в домашних условиях.

До истечения срока самоизоляции такие лица не подлежат последующему пропуску через государственную границу Беларуси.

Это ограничение не распространяется на сотрудников иностранных диппредставительств и членов их семей; членов официальных делегаций; водителей при выполнении международных автомобильных перевозок грузов; экипажи воздушных судов и водного транспорта, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, а также иностранцев, следующих транзитом через Беларусь к своему месту жительства.

Прибывшим в Беларусь лицам будет выдаваться специальная анкета, которая после ее заполнения будет передана в органы Минздрава.

Постановлением правительства также учрежден перечень республиканских дорог, по которым могут передвигаться пересекающие Беларусь транзитом водители грузового транспорта. На этих дорогах определены специальные места остановки для отдыха и питания водителей, а также для заправки транспортных средств.

Соответствующая карта будет вручаться водителям в пунктах пропуска при въезде в Беларусь. Водителей обязуют покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Это и другие требования будут указаны в специальном документе, который также будет вручаться водителям на границе.

Постановление вступает в силу 27 марта.