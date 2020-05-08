Перед началом голосования перед депутатами выступила глава ЦИК Лидия Ермошина. Она предложила провести президентские выборы 9 августа. Поскольку, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье, депутаты должны были выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.
На проведение выборов потратят 36,8 миллиона рублей. Такая сумма заложена в республиканский бюджет.
На заседание, где депутаты обсуждали дату выборов, пустили только журналистов «центральных» СМИ, журналистов независимых СМИ среди них нет.
Напомним, ранее о своем намерении участвовать в президентских выборах заявили депутат Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень. Единый кандидат от оппозиции будет определен к концу мая.
Действующий президент тоже заявил о своем намерении участвовать в выборах, хоть и довольно пространно: «Народ сам должен его просить баллотироваться». Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.
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