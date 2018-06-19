Представители белорусской демократической общественности обратились с открытым письмом к президентам Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Польши — Анджею Дуде, Австрии — Александру Ван дер Беллену и Израиля — Реувену Ривлину с просьбой повлиять на ситуацию в Куропатах.
© DELFI

Президенты четырех названных стран 29 июня планируют прибыть в Минск для участия в церемонии открытия мемориала в Тростенце — на месте одноименного концентрационного лагеря, который действовал в годы Второй мировой войны.

В открытом письме отмечается, что Куропаты, где недавно открылся ресторанно-развлекательный комплекс "Поедем поедим", стоят в одном ряду с Освенцимом и Катынью. "Это одно из самых больших в Европе и мире захоронений жертв тоталитарных режимов. Открытие Куропат лидером белорусского демократического движения Зеноном Позняком 30 лет назад, шок масштабов сталинских репрессий по всему Союзу стали одной из причин развала советской империи", — говорится в письме.

Его авторы отмечают, что 31 мая десятки активистов демократического движения организовали бессрочную акцию протеста с требованием закрыть развлекательный комплекс в Куропатах. Активисты просят президентов четырех стран "обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг Куропат".

"Мы обращаемся к вам с призывом включить в программу своего визита в Беларусь и Куропаты. Мы просим вас возложить цветы на могилы безымянных жертв коммунистического террора. Нацистские и коммунистические преступления против человечности должны быть осуждены, чтобы не повториться", — говорится в открытом письме.

Среди подписавших письмо лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, поэт, общественный деятель, экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный Владимир Некляев, члены Союза белорусских писателей Алесь Пашкевич и Борис Петрович, другие политические и общественные деятели.

Сейчас у входа в ресторанно-развлекательный комплекс находятся семь активистов. Они пытаются препятствовать проезду на его территорию автомобилей.

БелаПАН
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Беларусь

В Минск слетелось всё руководство России: обменялись самоваром и картиной (19)

Белорусская столица в очередной раз стала площадкой...

Президентов четырёх стран просят посетить Куропаты (3)

Представители белорусской демократической...

Лукашенко встретился с Путиным в минском Дворце Независимости

По сообщению пресс-службы президента Беларуси , в...

Путин и Медведев прилетают в Минск для переговоров с Лукашенко (3)

В Минске во Дворце Независимости 19 июня пройдет...

Литва и Беларусь готовят новый договор в области соцобеспечения (1)

Две страны-соседки готовят новый проект договора в...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...

Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе

В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...