Президенты четырех названных стран 29 июня планируют прибыть в Минск для участия в церемонии открытия мемориала в Тростенце — на месте одноименного концентрационного лагеря, который действовал в годы Второй мировой войны.

В открытом письме отмечается, что Куропаты, где недавно открылся ресторанно-развлекательный комплекс "Поедем поедим", стоят в одном ряду с Освенцимом и Катынью. "Это одно из самых больших в Европе и мире захоронений жертв тоталитарных режимов. Открытие Куропат лидером белорусского демократического движения Зеноном Позняком 30 лет назад, шок масштабов сталинских репрессий по всему Союзу стали одной из причин развала советской империи", — говорится в письме.

Его авторы отмечают, что 31 мая десятки активистов демократического движения организовали бессрочную акцию протеста с требованием закрыть развлекательный комплекс в Куропатах. Активисты просят президентов четырех стран "обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг Куропат".

"Мы обращаемся к вам с призывом включить в программу своего визита в Беларусь и Куропаты. Мы просим вас возложить цветы на могилы безымянных жертв коммунистического террора. Нацистские и коммунистические преступления против человечности должны быть осуждены, чтобы не повториться", — говорится в открытом письме.

Среди подписавших письмо лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, поэт, общественный деятель, экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный Владимир Некляев, члены Союза белорусских писателей Алесь Пашкевич и Борис Петрович, другие политические и общественные деятели.

Сейчас у входа в ресторанно-развлекательный комплекс находятся семь активистов. Они пытаются препятствовать проезду на его территорию автомобилей.