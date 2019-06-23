Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я говорил, что не пойду на открытие Европейских игр

В интервью сербскому информагентству Танjуг.Тачно Вучич заявил, что ему было трудно сделать такой шаг, но он должен был поступить как президент Сербии.

«Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. С одной стороны он посадил рядом с собой [премьер-министра России Дмитрия] Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться», — сказал Вучич.

По его словам, Лукашенко был честным и корректным. Это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не было, а президента этого не признаваемого Сербией государства Хашима Тачи не посадили в ложу для vip-гостей, сказал Вучич.

«Они позаботились о нас, и мне жаль, что я разочаровал белорусского хозяина, но у меня не было другого выбора», — сказал сербский лидер. По словам Вучича, его эта ситуация не радует, а наоборот, вызывает ненависть.

Как сообщает Танjуг.Тачно, утром 22 июня президент Сербии посетил расположение сборной своей страны в Минске. В составе команды 66 человек.

Вучич встретился также с прибывшими в Минск премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом Молдовы Игорем Додоном. Одной из тем переговоров было сохранение территориальной целостности Сербии.