Президент Беларуси подписал закон об амнистии, под которую попадают 6 тысяч человек. Ровно за четверть века до этого, 20 июля 1994 года, состоялась его инаугурация, пишет DW.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

Глава Беларуси Александр Лукашенко в 25-летнюю годовщину своего президентства, 20 июля, подписал закон об амнистии. В названии документа указано, что мера принята "в связи с 75-летием освобождения" от нацистов, а пресс-служба президента подчеркнула, что цель закона - "реализация принципа гуманизма".

От уголовного наказания освобождаются 6 тысяч осужденных, 2 тысячи из них будут выпущены из мест лишения свободы.

Под амнистию подпадают несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, люди пенсионного возраста, инвалиды, больные раком, пострадавшие в катастрофе на ЧАЭС, ветераны боевых действий и другие.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Победить мафию, ввести "реальное двуязычие", восстановить связи с РФ: какие обещания выполнил Лукашенко за 25 лет (9)

Ровно 25 лет назад, 20 июля 1994 года, Александр Лукашенко...

Латвия предоставила убежище сбежавшему из Беларуси критику Лукашенко (11)

Административный районный суд отменил решение...

Встреча Путина и Лукашенко: программа интеграции появится к концу года? (1)

Российский президент Владимир Путин и президент...

Беларусь

Президент Беларуси Лукашенко объявил амнистию: 2 тысячи человек выйдут на волю

Президент Беларуси подписал закон об амнистии, под...

В Беларуси объявили о снижении цен на автомобильное топливо

"В соответствии с принятой концерном "Белнефтехим"...

Aleksandras Lukašenka A. Lukašenko Aleksandras Lukašenka Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas A. Lukašenka su sūnumi

Победить мафию, ввести "реальное двуязычие", восстановить связи с РФ: какие обещания выполнил Лукашенко за 25 лет (9)

Ровно 25 лет назад, 20 июля 1994 года, Александр Лукашенко...

Встреча Путина и Лукашенко: программа интеграции появится к концу года? (1)

Российский президент Владимир Путин и президент...

"Мы под санкциями лучше начали жить": как Крым торгует с Беларусью через посредников в России (2)

В Крыму нередко можно встретить белорусские продукты, а...

TOP новостей

Тысячи литовцев снова стекаются в Палангу: объект внимания - настоящая сенсация (7)

Летом все дороги ведут к морю и чаще всего к Паланге....

Откладывающим на пенсию следует насторожиться: к концу месяца вы можете принять важное решение (6)

В настоящее время вы тратите по крайней мере одну...

Погода: циклон принесет дождь и грозы (1)

В воскресенье ночью погода будет оставаться...

На парламентских выборах Украины планируют голосовать более 3 тысяч украинцев в Литве (16)

Ожидается, что на досрочных парламентских выборах в...

Принявший взятку бывший вице-мэр Вильнюса жалуется на провокацию (3)

Семь лет назад Ромас Адомавичюс , тогдашний вице-мэр...