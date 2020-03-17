Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал решение России частично закрыть границу между двумя странами. "Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить", - заявил белорусский лидер в понедельник, 16 марта.

По его словам, открывать границу будет "очень непросто". Москва приняла решение без консультаций с Минском, а белорусскую сторону лишь поставили перед фактом, подчеркнул Лукашенко.

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально, - считает белорусский президент, - отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести". Лукашенко допустил, что власти России "больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится".

Власти РФ направят 300 млрд рублей на борьбу с новым вирусом

Несколькими часами ранее правительство РФ решило частично закрыть границу с Беларусью для передвижения людей. Российский премьер-министр Михаил Мишустин объяснил этот шаг необходимостью не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, власти создают антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для борьбы с вирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник более чем в 150 стран и территорий. В мире выявлено свыше 170 000 случаев заражения, более 6 500 человек скончались, почти 78 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран.

В Беларуси пока выявлено 27 случаев заражения, в России - 93.