В слитом разговоре (он состоялся утром 22 ноября) Эйсмонт жалуется на самочувствие. Просит Латышенка передать «шефу» (Лукашенко - прим.), что она не приедет «в штаб». Долго смущается, но все-таки намекает, что заразилась коронавирусом, несмотря на то, что привилась российской вакциной. «Честно говоря, меня накрыло», — признается собеседница. «Капец, слабость, с дивана не могу встать», — позже добавляет она.

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Эйсмонт допускает, что заразилась на совещании по внешней политике 17 ноября. На той встрече присутствовал, по словам собеседницы, больной коронавирусом Игорь Петрович [вероятно, имеется в виду глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко]: ему пропускать мероприятие запретил «шеф». Женщина, будучи уже привитой российской вакциной от коронавируса, на совещании села рядом с ним. Игорь Петрович был без маски, чтобы не нервировать «шефа». Сейчас же, со слов собеседницы, Игорь Петрович на ИВЛ, у него все плохо.

Из разговора выясняется, что многие сотрудники АП по месяцу и более под различными предлогами не выходят на работу, что Эйсмонт попала в немилость Лукашенко, ее постоянно терроризируют незнакомые номера. А также другие интересные подробности того, как выглядит изнутри режим Лукашенко.