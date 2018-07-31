"Могу ответить на это только словом "бред"", — передает ТАСС слова пресс-секретаря Лукашенко.

Российское агентство утверждает, что информацию распространил украинский сайт "Деловая столица", но впервые она появилась на канале "Незыгарь" в Телеграм.

"В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии", — написано в сообщении.