Наталья Эйсмонт заверила, что сообщения об инсульте у президента Беларуси, из-за чего он отменил визит в Гомель, не соответствуют действительности.
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"Могу ответить на это только словом "бред"", — передает ТАСС слова пресс-секретаря Лукашенко.

Российское агентство утверждает, что информацию распространил украинский сайт "Деловая столица", но впервые она появилась на канале "Незыгарь" в Телеграм.

"В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии", — написано в сообщении.

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