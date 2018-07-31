"Могу ответить на это только словом "бред"", — передает ТАСС слова пресс-секретаря Лукашенко.
Российское агентство утверждает, что информацию распространил украинский сайт "Деловая столица", но впервые она появилась на канале "Незыгарь" в Телеграм.
"В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии", — написано в сообщении.
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