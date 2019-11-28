О том, что правительства РФ и Беларуси не успевают завершить согласование всего комплекта "дорожных карт" по экономической интеграции, сообщили три источника газеты, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из них, оставшиеся вопросы будут вынесены на уровень президентов.

Изначально планировалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 8 декабря, когда договору о создании Союзного государства России и Беларуси исполнится ровно 20 лет. Но теперь обсуждается возможность провести встречу на день раньше - 7 декабря. Окончательное решение по поводу даты может быть принято в Бишкеке, где Путин и Лукашенко примут участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

19 ноября в подмосковных Горках прошло заседание Совета министров Союзного государства с участием премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Планировалось, что на нем будут улажены все вопросы, но тогда премьерам это не удалось: Румас сообщил, что согласованными можно считать 20 "дорожных карт" из 31. Дмитрий Медведев тогда же допустил, что проблемные вопросы будут вынесены на президентский уровень.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сказал, что правительства все же предпримут попытку завершить согласование к президентской встрече. Собеседник в российском правительстве, в свою очередь, полагает, что окончательное согласование дорожных карт проведут сами президенты, в том числе и в связи с наличием проблем в сфере нефтегазовых отношений, а также в сфере налогов.

Формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также развитию атомной энергетики посвящены пять отдельных "дорожных карт". Все они пока не согласованы. Еще один проблемный вопрос - налоговое законодательство: "Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства" предусматривает, что к 1 апреля 2021 года в Союзном государстве появится единый налоговый кодекс, что не устраивает Минск.

Сам Лукашенко ранее заявил, что дорожные карты не будут подписаны, если они будут противоречить конституции и угрожать суверенитету Беларуси. Кроме того, Россия, по его словам, ежегодно меняет экономические условия союза. По мнению политологов, президент Беларуси осознал свою невозможность "быть начальником единого государства России и Беларуси" и все увереннее позиционирует себя как независимого политического лидера, который одинаково с уважением относится и к России, и к Западу.