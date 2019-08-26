Премьер-министр Беларуси хочет опубликовать программу интеграции с Россией

Обновленная программа действий по реализации союзного договора может быть парафирована премьер-министрами Беларуси и России в начале сентября, сообщил глава белорусского правительства Сергей Румас 23 августа в программе "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1".
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

"Для того чтобы к 1 декабря мы подошли с подготовленным для подписания главами государств пакетом документов, надо сегодня очень плотно поработать министерствам и в целом правительству, — сказал Румас. — Вы знаете, что документ, над которым сегодня работает рабочая группа Крутой—Орешкин и к которой уже подключились и премьер-министры России и Беларуси — это обновленная программа действий по реализации положений союзного договора".

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По словам премьер-министра, 23 августа в ходе доклада он проинформировал Александра Лукашенко, что сегодня эта программа практически согласована. "Необходимо было обсудить несколько принципиальных моментов, которые заложены в этой программе, и, в принципе, глава государства одобрил подходы, которые согласовало правительство со своими коллегами, и мы во вторник (27 августа. — БелаПАН.) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения, для того, чтобы уже в начале сентября — у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым — премьер-министры парафировали эту программу действий", — сообщил Румас.

Глава правительств пояснил, почему важно парафирование документа: "Согласно этой программе действий, к 1 ноября в основном госорганы должны разработать 28 "дорожных карт" по различным секторам экономики. Если вкратце сказать суть этой программы, то реализация ее концепции будет означать исполнение следующего принципа: "Две страны — один рынок". В этой программе нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ. Я понимаю, что это, наверное, происходит отчасти и потому, что до этого переговорщики не раскрывали ход переговоров, положений этой программы. Но, я думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов, там, суверенитета и других".

Как заявил Румас, программа направлена на "реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок". "Предприятия на общем рынке должны работать в равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители как основную часть затрат предприятий. Это одинаковая налоговая нагрузка, это одинаковые регуляторные требования к предприятиям", — отметил премьер-министр. Названный набор инструментов, сказал он, должен позволить белорусским предприятиям получить доступ на российский рынок и российским — на белорусский "без дополнительных барьеров".

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".

18 июля на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину решить все проблемы интеграции к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 9 августа по итогам встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса заявил, что России и Беларуси удалось снять практически все разногласия по вопросам интеграции. По словам Орешкина, в течение месяца премьер-министры могут финализировать достигнутые договоренности.

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