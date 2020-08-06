— Подъехала машина, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пригласили в машину, отвезли в отделение на Немиге на разговор. Там предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях, — рассказала TUT.BY Мария Мороз.
Глава МИД Литвы: Мария Мороз освобождена из-под стражи.
"У меня есть информация о том, что ее задержали ненадолго и отпустили, а другие детали я привести не могу", - сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, М. Мороз приходила в литовское посольство из-за визы.
"Что она приходила из-за визы, могу это подтвердить", - сказал министр.
Он добавил, что они с польским коллегой Яцеком Чапутовичем наблюдают за действиями в Беларуси и согласуют позиции.
По словам Л. Линкявичюса, пока намерений пересмотреть двусторонние отношения с Беларусью из-за действий против кандидатов от оппозиции и участников протеста нет.
"Нам не следует торопить события. Нужно посмотреть, как все будет складываться. Наши отношения всегда основывались на принципах прагматизма - мы не являемся соратниками, мы не являемся союзниками, но мы соседи", - сказал Л. Линкявичюс.
"Пересматривать (отношения - ред.) пока нет каких-то особых причин", - сказал глава литовской дипломатии.
Штаб С. Тихановской заявил, что М. Мороз была задержана около 11 часов утра, а задержали ее люди, представившиеся сотрудниками МВД.
Представители штаба сообщили, что работа штаба из-за этого не останавливалась.
Немного раньше сообщалось, что С. Тихановская планирует провести в одном из парков Минска предвыборный митинг.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правила самоизоляции в Литве: есть исключения, призывают не лгать (18)
6 августа во время пресс-конференции глава группы по...
Жители Литвы в последние дни перед введением изоляции штурмуют магазины в Сейнах (32)
После того как стало известно, что после возвращения из...
Налог на регистрацию вызывает возмущение: после пересчета в Regitra приходится платить даже за экологические авто (16)
Бизнес, который торгует автомобилями, сталкивается с...
Если вы хотите сдать тест на COVID-19: когда и сколько придется заплатить (22)
В Литве работает 14 лабораторий, получивших лицензию на...
Советник премьера Литвы: рекомендую вернуться из Польши 9 августа до 24:00 (9)
Показатель уровня заболеваемости коронавирусом в...