На мероприятии, приуроченном к 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка", были представлены факсимильная копия первого белорусского "Букваря" и экспозиция "Буквари народов мира".

Первой в мире книге под названием "Букварь" 24 июля исполнилось 400 лет. Он вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Книга была издана на 52 листах карманным форматом.

В "Букваре" был размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр, а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.

Проект по изданию факсимильной копии букваря реализовала НББ при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства образования, посольств Беларуси в Великобритании и Латвии, а также Европейского банка реконструкции и развития и "Белинвестбанка".

В работе над изданием принимали участие Международная ассоциация белорусистов, Лондонская библиотека, Белорусский государственный университет.

"Такие проекты эффективно содействуют популяризации наилучших примеров книжной культуры белорусского народа, сохранению нашего культурного наследия, — сказал Макей. — Они также способствуют расширению и актуализации сотрудничества в сфере культуры с другими странами, развитию дружбы и взаимопонимания между народами".

Министр отметил, что букварь помогает каждому человеку заложить основу изучения грамоты.

"Достоинство букваря в том, что освоение азов языка и литературы проходит одновременно с получением первых знаний по истории, географии, культуре своего народа, его достижениям в разных сферах жизни, — подчеркнул глава МИД. — Букварь помогает ребенку присоединиться к национальным традициям, духовным и материальным ценностям своего народа".

Общаясь с журналистами, Макей сообщил, что работа над воссозданием книги велась больше года.

"МИД оказывал конкретную помощь при подготовке факсимильного издания — договоренности с библиотеками, работа по доставке, договоренности по изготовлению, — сказал он. — Мы здесь не отделяем себя от целостной системы государственного механизма, когда мы все должны работать на конечный результат. И я считаю, что результат получился прекрасным".

Глава МИД Беларуси отметил, что есть очень много книг, изданных в хорошим полиграфическом оформлении, которые рассказывают о сегодняшней Беларуси.

"Есть много книг, которые интересны не только фотографиями, но и содержанием. Я бы сказал, что на первое место надо поставить "Скарбы Беларусі» — очень интересная книга. Белорусские книги популярны во многих странах", — сказал Макей.

На вопрос БелаПАН, кого из современных авторов он бы выделил, Макей назвал Владимира Орлова. "Он делает очень хорошее дело и очень интересные книги выпускает и по содержанию, и по оформлению. Мы передали их некоторым нашим партнерам, они были удивлены, познакомившись с этой книгой, какая богатая и древняя история у Беларуси", — отметил министр.