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Как стало известно правозащитникам "Весны", в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.
Правозащитники: в Минске погиб один из участников акции протеста
© Reuters / Scanpix

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Правозащитники утверждают, что он получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда автозака на людей.

Также, по сведениям "Весны" , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

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Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.

МВД Беларуси пока не подтверждает факт гибели человека.

Во время протестных акций в день выборов президента милиция задержала не менее 140 человек, сообщили также правозащитники из центра "Весна".

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