Правозащитники: в ходе Марша гордости в Минске и других городах задержаны около 240 человек

В числе задержанных минимум 35 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1.
На сайте правозащитного центр "Весна", который собирает информацию о задержанных участниках акций протеста, приводится время, место, имена и обстоятельства задержания около 240 человек.
Сотрудники БелаПАН задержаны в Минске (Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева), Гродно (Марина Харевич и Сергей Людкевич), Витебске (Татьяна Матвеева), Могилеве (Алесь Асипцов), Гомеле (Алена Германович) и Бресте (Милана Харитонова и Алесь Левчук).
Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов.
Против демонстрантов в ходе акции в Минске применялись водометы с оранжевой жидкостью и светошумовые гранаты.
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