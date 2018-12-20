Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины

Также отец Сергий сказал, что белорусские православные "не могут принимать участия" в богослужениях ВТО.
15 декабре на объединительном соборе в Киеве выбрали главу единой Украинской поместной православной церкви - Епифания. Он был митрополитом Переяславским и Белоцерковским, ректором Киевской православной богословской академии.
По словам отца Сергия Лепина, Белорусский православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.
"Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической Православной церкви".
Также, по отцу Сергию Лепину, руководство БПЦ не направляло поздравления первоиерарху Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
"Мы друзья для всех"
Будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и ВТО?
"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью".
По словам отца Сергия Лепина, "контакты возможны только в общегражданской перспективе" . Что это означает?
"Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам", - сказал представитель БПЦ.
По словам отца Сергия Лепина, Белорусская православная церковь имеет канонические и литургические отношения "только с Украинской православной церковью, которая подчиняется Московскому патриарху и остается пока что в религиозном большинстве".
Отец Сергий Лепин считает, что позиция БПЦ в отношении ВТО не отразится на государственных белорусско-украинских отношениях.
"Украина светская государство. Как мы имели с ней отношения, так и будем иметь. И надеемся, что наши отношения будут хорошие и будут только улучшаться, если там есть политические и экономические основания".
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