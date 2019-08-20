Белорусское правительство своим постановлением одобрило проект соглашения между Беларусью и Еврокомиссией о финансировании проекта международной технической помощи «ЕС для Беларуси: Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов Плюс (МОСТ+)» в качестве основы для проведения переговоров.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Как сообщила пресс-служба правительства, на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.

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В недавнем интервью БелаПАН глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою миссию, назвала программу МОСТ своим любимым проектом.

Это проект профессиональных обменов, благодаря которому белорусские специалисты могут проходить стажировки в Европе, посещать различные мероприятия и конференции для установления контактов с европейскими коллегами и налаживания профессиональных связей.

«Проект был продлен, его реализация продолжается. Планируется внести в него небольшие изменения, которые дадут большую гибкость для длительных визитов специалистов в ЕС, если это необходимо, — рассказала Викторин. — Я считаю, что МОСТ — уникальный проект, который был разработан специально для Беларуси. Думаю, что он очень успешен».

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