Как сообщила пресс-служба правительства, на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.
В недавнем интервью БелаПАН глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою миссию, назвала программу МОСТ своим любимым проектом.
Это проект профессиональных обменов, благодаря которому белорусские специалисты могут проходить стажировки в Европе, посещать различные мероприятия и конференции для установления контактов с европейскими коллегами и налаживания профессиональных связей.
«Проект был продлен, его реализация продолжается. Планируется внести в него небольшие изменения, которые дадут большую гибкость для длительных визитов специалистов в ЕС, если это необходимо, — рассказала Викторин. — Я считаю, что МОСТ — уникальный проект, который был разработан специально для Беларуси. Думаю, что он очень успешен».
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