Посольство США в Минске рекомендует согражданам покинуть страну

Посольство США в Минске в субботу, 24 октября, порекомендовало согражданам избегать массовых акций в Беларуси в свете "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила действующему президенту страны Александру Лукашенко. Составители ультиматума в случае невыполнения их требований не исключили забастовок и блокирования дорог. Органы безопасности и протестующие в этой ситуации могут прибегнуть к силе во время массовых акций, говорится в сообщении посольства.
Дипломатическое ведомство рекомендует гражданам Соединенных Штатов запастись продовольствием, питьевой водой, лекарствами, наличными деньгами и иными предметами первой необходимости минимум на три дня, а также рассмотреть возможность покинуть Беларусь, в том числе наземным транспортом или на самолете.
Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. Его срок истекает 25 октября.
Протесты в Беларуси после выборов президента
В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.
Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника жизнь в Литве изменится: локальные карантины, дистанционное обучение, ограничение собраний (112)
Количество новых случаев коронавируса в Литве бьет...
Новый коронавирусный антирекорд в Литве: 474 случая и 3 смерти (15)
В Литве зафиксировано 474 новых случая коронавируса....
"Delfi Главное": карантин все ближе, бесплатные таблетки, перевод часов и второй тур выборов в Сейм "Без Маски": один из основателей литовской школы джаза Владимир Тарасов и его коллекция нонконформистского искусства (12)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Лингене - о закулисье борьбы с коронавирусом: зарплата эпидемиологов "на руки" просто жалкая (3)
Президент Гитанас Науседа во вторник посетил...
Не то топливо: что делать, если в дизельный автомобиль по ошибке залили бензин
Допущенная на заправке ошибка, если вы залили в бак не...