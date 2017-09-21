

"Это значит, что мы оставляем за собой возможность высказываться тогда, когда наши позиции не совпадают. Швеция и дальше будет таким партнером. Наша позиция известна, и мы не собираемся устраивать сюрпризов", — сказала посол.

Объясняя, что она имеет в виду под сюрпризами, Юханнессон отметила: "Швеция в Беларуси, как и в других странах по всему миру, продвигает такие вопросы, как права человека, — это важная составляющая демократического общества. Мы так и дальше будем работать. И мы хотим быть партнером Беларуси в решении этих вопросов".

По словам дипломата, четкая позиция в отношении Беларуси есть и у ЕС. "У нас идет постоянный обмен мнениями с Беларусью. Я бы не сказала, что Евросоюз здесь изменил свою позицию или свой курс. Мы строим партнерские отношения, но есть обязательные европейские элементы, которые всегда будут учитываться в этом общении", — подчеркнула Юханнессон.

"Мы довольны, что сейчас идет диалог между Беларусью и ЕС, потому что для построения партнерских отношений необходимо, чтобы с другой стороны стола был собеседник", — добавила она.

Двусторонние отношения с Беларусью посол Швеции считает хорошими, поскольку, по ее словам, "они охватывают широкий спектр вопросов". В то же время есть потенциал, который Беларусь и Швеция еще не реализовали — в частности в торговле. "Это и станет задачей на будущее. Есть много хороших идей", — сказала Юханнессон.

Назвать наиболее перспективные сферы торгово-экономического сотрудничества посол затруднилась. "Бизнес ведь идет туда, где у компаний есть возможность реализовать свое дело и где условия для них предсказуемые. Я за то, чтобы было больше контактов между белорусскими и шведскими компаниями", — отметила она.

На сегодняшний день, по информации посла, в Беларуси работает около 40 шведских компаний. Они представляют разные сферы, в том числе деревообрабатывающую промышленность, IT. "Но таких компаний, я считаю, могло бы быть намного больше", — добавила дипломат.

Юханнессон также подчеркнула необходимость уделять больше внимания развитию малого и среднего бизнеса. "Это как раз те силы, которые сегодня создают экономический рост и рабочие места в Европе, в Швеции. И я уверена, что это актуально и для Беларуси", — сказала она.

Дипломат рассказала, что перед приездом в Минск встречалась в Швеции с представителями различных организаций, сотрудничающих с Беларусью. "В течение многих лет складывались отношения и между людьми, и между регионами, и между официальными структурами. Это создает очень хорошую базу для дальнейшего развития", — отметила шведский посол.