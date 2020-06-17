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Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве. Мероприятие состоится 24 июня. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

«Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы. Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Беларуси, что подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны», — сказал Мезенцев журналистам.

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Получить официальный комментарий у пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт не удалось.

Накануне Александр Лукашенко, рассуждая о том, как Россия справляется с коронавирусом, и обсуждая предстоящий парад, сказал: «Ну поедем проведем». При этом не уточнил, поедет ли он сам на мероприятие.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что Лукашенко отправлено приглашение. Сам белорусский президент весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве.

Напомним, в Минобороны Беларуси заявили, что на параде планирует присутствовать глава ведомства Виктор Хренин. Также известно, что в парадном строю по Красной площади пройдут белорусские военнослужащие.

Традиционный парад 9 мая в России отменили из-за ситуации с коронавирусом. 16 апреля Владимир Путин перенес проведение парада к 75-летию Победы, который должен был пройти 9 мая. 26 мая президент России объявил о проведении парада в Москве 24 июня.

От проведения праздничного парада на 9 Мая из-за пандемии на территории постсоветских стран не отказались только Беларусь и Туркменистан.

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