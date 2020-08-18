"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки", — сообщил он порталу Tut.by, пишет gazeta.ru.
При этом в МИДе страны пояснили, что решение об отставке посла принимается главой государства. На данный момент указа об отставке Лещени не было.
Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных в Беларуси, сообщает Meduza.
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