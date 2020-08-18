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Посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке.
Nauja protestų banga Baltarusijoje
Nauja protestų banga Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки", — сообщил он порталу Tut.by, пишет gazeta.ru.

При этом в МИДе страны пояснили, что решение об отставке посла принимается главой государства. На данный момент указа об отставке Лещени не было.

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Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных в Беларуси, сообщает Meduza.

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