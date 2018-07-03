Посол Беларуси в РФ: тема по российской базе не актуализировалась

"Тема по российской базе ушла, и она не актуализировалась, — сказал посол, отвечая на вопрос, как часто возникают разговоры по этому вопросу.

Комментируя отношение Минска к идее Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, Петришенко отметил: "Это — право суверенного государства. Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время — и с учетом принятых международных правовых обязательств".

"Но если власти нашей западной соседки считают, что армия США существенно поможет ей в этом вопросе, то они самостоятельно несут и ответственность за это решение и перед своими гражданами, и перед мировой общественностью", — добавил дипломат. "Данная мера не несет непосредственной угрозы для Беларуси, но, как любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов, повышает уровень военной опасности", — сказал он.

"Безусловно, мы учитываем этот фактор и в национальном военном строительстве, и в военном сотрудничестве в форматах Союзного государства и ОДКБ, — сказал Петришенко. — При этом предпринимаемые нами шаги не носят экстренного характера, они имеют плановый формат, осуществляются в соответствии с Концепцией национальной безопасности и Военной доктриной страны и, конечно же, договорно-правовой базой сотрудничества с РФ в военной сфере, имеющей исключительно оборонительную направленность".

"Беларусь тщательно анализирует ситуацию, и я думаю, те адекватные меры, которые необходимо принимать, они будут приниматься специалистами", — заключил глава белорусской дипмиссии в Москве.