Речь идет о прошедшей в Минске 11 сентября дискуссии «Региональная безопасность и учения "Запад-2017": взгляд из Минска, Вильнюса, Варшавы и Киева». На нее не смогли попасть физически шесть депутатов литовского Сейма, которым белорусское посольство накануне отказало в дипломатических визах, пишет в интернет-газете naviny.by обозреватель Александр Класковский.

Отказ в визах только подогрел интерес

В комментарии для Naviny.by Лебедько предположил, что отказ в визах может быть связан с желанием белорусских властей контролировать дискуссионные площадки в стране (сегодня власти согласны иногда допускать плюрализм, но — строго дозированный).

Понятно, что этот скандал только подогрел интерес к дискуссии, прорекламировал ее в СМИ. Но если организаторы выиграли, то официальный Минск явно сел в лужу.

При этом остается вопрос, а то ли ведомство удостоилось благодарности оппозиционера. В кулуарах мероприятия эксперты поговаривали, что Владимиру Макею, главе МИД и архитектору разрядки с Западом, эта история явно не на руку. Так что здесь, не исключено, «постарались» силовики.

Но запрет выглядит глупо хотя бы потому, что литовские парламентарии Аудронюс Ажубалис, Лауринас Кащюнас, Мантас Адоменас, Эмануэлис Зингерис и Эгидиюс Варейкис приняли участие в дискуссии через видеосвязь (которая, правда, временами барахлила, что генерировало в зале юмор насчет происков врагов).

К тому же унизительный отказ в визах (усугубленный язвительным комментарием пресс-секретаря белорусского МИДа) дал литовским политикам лишний повод костить режим соседней страны в хвост и в гриву. Наверняка будет негативный для Минска резонанс и в европейских институциях.

Белорусские чиновники не умеют грамотно коммуницировать

При этом, заметьте, белорусское начальство все больше раздражается, что вокруг этих учений много спекуляций. Это правда: пены, страшилок, передергивания до черта, — но такие неумные шаги только подливают масла в огонь.

«Белорусская власть не в состоянии принимать адекватные решения даже в собственных интересах, зато хорошо умеет создавать проблемы на ровном месте», — так прокомментировал отказ выдать визы литовцам один из участников сегодняшнего обсуждения — руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Стоит добавить, что представители белорусских МИДа, Министерства обороны, Совета Республики не откликнулись на приглашение участвовать в дискуссии. По сведениям Поротникова, большое начальство не велит чиновникам ходить на такие мероприятия, чтобы не повышать их статус.

Но если так, то это тактика слабая, недальновидная, она лишь дает дополнительные поводы критиковать режим, упрекать его в закрытости.

«Белорусские чиновники в таких ситуациях не умеют говорить ни с белорусским обществом, ни с международным сообществом», — заявил эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич, имея в виду политический и медийный ажиотаж вокруг учений «Запад-2017». По мнению аналитика, «эту информационную войну белорусская власть проиграла».

Проводить нельзя отменить

К слову, не исключено, что ажиотаж вокруг «Запада-2017» (который в целом объясняется «казусом Крыма») в определенной степени провоцируется самой Москвой, допускает Поротников. По его словам, одна из целей Москвы — осложнить отношения Беларуси с Западом.

И в самом деле, иные политики стран НАТО в контексте «Запада-2017» выражаются беспощадно, просто крушат самолюбие Александра Лукашенко. Зачем далеко ходить — вот что говорил сегодня по скайпу из Вильнюса депутат Варейкис: «…Сама политика вокруг учений показывает, что Беларусь не является самостоятельным независимым государством. Все знают, что Россия может сделать в Беларуси все, что захочет».

Украинский эксперт Дмитрий Громаков (Центр социального инжиниринга) считает, что из-за тесного военного сотрудничества с Москвой Беларусь рискует «войти в ось зла» и заполучить все издержки противостояния с Западом. По мнению Громакова, для снятия напряжения «Минск мог предложить перенести учения либо во времени, либо в пространстве» (на территорию РФ), либо «снизить милитарный компонент», но «Минск на это не пошел».

А вот Карбалевич уверен: если бы у Лукашенко была возможность не проводить эти учения, он бы не проводил.

«Никто не может выпрыгнуть из той колеи, в которой оказались, с одной стороны, Россия и Беларусь, а с другой — Запад», — полагает Карбалевич. По его словам, «военные учения с агрессором портят тот имидж Беларуси, который она стала приобретать после Крыма», «разрушают образ донора безопасности».

Впрочем, наряду с имиджевыми потерями белорусское руководство в связи с «Западом-2017» получает возможность продемонстрировать Москве союзничество вопреки нападкам с другой стороны, отметил во время дискуссии белорусский аналитик-международник Андрей Федоров.

Вместе с тем он подчеркнул: «Несмотря на все заверения в дружбе и братстве, Москва непредсказуема. Эта непредсказуемость пугает белорусское руководство, но сделать оно ничего не может».

Нужно ли припирать Лукашенко к стенке?

Хорошо, учения отшумят — и, скорее всего (в этом сошлось большинство участников дискуссии), алармистские прогнозы не сбудутся. Российские солдаты, говоря словами Лукашенко, как приехали, так и уедут.

Но осадочек останется. Так удастся ли Минску и впредь эксплуатировать тезис о Беларуси как доноре региональной стабильности? По мнению Поротникова, после Крыма белорусские власти «ухватили эту птицу за хвост, но не сумели удержать». «Время этой стратегии прошло, но в Минске этого не понимают», — говорит Поротников.

Ажубалис, бывший министр иностранных дел Литвы, высказал мнение, что идея дать в Минске старт процессу «Хельсинки-2» (ее с конца прошлого года пиарит белорусское руководство) «шита белыми нитками» и «подкинута Кремлем». Поскольку Россия «сломала Хельсинкский акт», то теперь она хочет таким хитрым образом «утвердить новый статус-кво» (с оккупацией грузинских, украинских территорий), пояснил Ажубалис.

Впрочем, в белорусском экспертном сообществе есть и другая точка зрения: что Лукашенко, напротив, продвигает всякие миротворческие инициативы, стремится в нишу посредничества, чтобы мягко дистанцироваться от Москвы.

Карбалевич обратил внимание на то, что белорусские власти при всей нервозности обстановки вокруг «Запада-2017» не препятствовали направленной против этих маневров оппозиционной акции 8 сентября в Минске. «Фактически Лукашенко показал, что заинтересован в проведении этой акции», — считает аналитик. Возможно, чтобы «напугать Путина» неким аналогом белорусского «Правого сектора» или подчеркнуть, что у белорусов — партизанские традиции (этот мотив звучал на акции), считает Карбалевич.

По мнению белорусского военного аналитика Александра Алесина, после учений развитие событий в регионе будет определяться предвыборной ситуацией в России и ее отношениями с США. При обострении этих отношений «Лукашенко будет сносить в сторону России», ему будет трудно остаться президентом, а не стать одним из российских губернаторов. И этой перспективе следует противостоять, полагает Алесин.

Кстати, здесь напрашивается провокационный вопрос: а не подыгрывают ли невольно Москве те западные максималисты, которые в связи с учениями пытаются припереть Лукашенко к стенке, требуя от него невозможного и не оставляя шансов хоть как-то сохранить лицо?

Маневры продолжатся, но уже другие

То, что эти учения для Лукашенко дискомфортны и он заинтересован сохранить тренд нормализации отношений с ЕС, США, — очевидно. Другой вопрос, на какие жертвы (или мягче — уступки) готов ради этого пойти белорусский лидер.

Печально, что судьба десятимиллионной страны зависит от одного человека, отметил Карбалевич. По его словам, после учений для белорусских властей «нормальная логика — это дистанцироваться от России», но для этого нужно проводить реформы, на которые белорусская власть не готова, и в этом смысле «ситуация тупиковая».

«Пока Россия останется недемократической, будет проблематично обеспечить тут безопасность», — резюмировал, со своей стороны, Федоров.

Так или иначе, но аналитики сошлись во мнении, что Минск после больших военных маневров продолжит геополитическое лавирование, игру на западном векторе.

А это означает, что и Западу стоило бы просчитывать свою игру на пару ходов вперед. Да, в нервозной ситуации вокруг чертовых учений Минск делает много ошибок, но и о продуманной игре с той стороны пока говорить трудно.