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18 июня у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты стартовала цепь солидарности. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси, сообщает портал Tut.by.
После задержания оппонента Лукашенко в Минске выстроилась цепь солидарности
© Портал Tut.by

Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.

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«Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорили участники акции.

На бульваре Мулявина журналисты заметили припаркованный черный микроавтобус Ford Transit с сотрудниками милиции в штатском, а также два автобуса с сотрудниками милиции в форме. ГАИ перекрыла проспект Независимости.

Когда люди (большинство в масках и с соблюдением дистанции) стали выстраиваться вдоль проспекта, наряд милиции патрулировал очередь, а их коллега в штатском просил людей держаться ближе к зданиям. Проезжающие водители сигналили в знак солидарности.

Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи протестующие стали расходиться.

Виктор Бабарико был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За его выдвижение кандидатом в президенты подписались около полумиллиона белорусов.

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