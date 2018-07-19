В отделении "Белинвестбанка" в гостинице "Авеню" в Заславле (Минская область) мужчина взял в заложницы 23-летнюю дочь. Он вел себя агрессивно, отказывался отпустить девушку, высказывал угрозы в ее адрес, сообщает БелаПАН.
Сотрудники СПБТ "Алмаз" МВД освободили заложника в Заславле
© Стопкадр

По информации телеканала "Беларусь 1", переговоры с милицией длились три часа.

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"Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия, — сообщило МВД Беларуси. — К тому же, по предварительной информации, женщина была беременна, что еще больше осложняло ситуацию и накладывало определенные обстоятельства на осуществление силовой акции".

Как удалось установить Tut.by, отец и дочь пришли в банк за кредитом. По словам местных жителей, у девушки недавно появился молодой человек, который и уговаривал её взять кредит. В выделении денежной ссуды сотрудники банка отцу с дочерью отказали. Это и привело к дальнейшим печальным событиям.

В ходе операции по освобождению заложницы мужчина был убит. Его личность установлена — это 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

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