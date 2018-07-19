По информации телеканала "Беларусь 1", переговоры с милицией длились три часа.

Захват заложника в Заславле: видео с места происшествия Следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Минской области Павла Игнатова продолжает работу pic.twitter.com/cHmstnvbUy— Следственный комитет (@SledcomRB) July 18, 2018

"Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия, — сообщило МВД Беларуси. — К тому же, по предварительной информации, женщина была беременна, что еще больше осложняло ситуацию и накладывало определенные обстоятельства на осуществление силовой акции".

Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил Министр внутренних дел Шуневич pic.twitter.com/BRiHF5Nye7— МВД Беларуси (@mvd_by) July 18, 2018

Как удалось установить Tut.by, отец и дочь пришли в банк за кредитом. По словам местных жителей, у девушки недавно появился молодой человек, который и уговаривал её взять кредит. В выделении денежной ссуды сотрудники банка отцу с дочерью отказали. Это и привело к дальнейшим печальным событиям.

В ходе операции по освобождению заложницы мужчина был убит. Его личность установлена — это 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.