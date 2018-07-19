По информации телеканала "Беларусь 1", переговоры с милицией длились три часа.
Захват заложника в Заславле: видео с места происшествия
Следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Минской области Павла Игнатова продолжает работу pic.twitter.com/cHmstnvbUy— Следственный комитет (@SledcomRB) July 18, 2018
"Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия, — сообщило МВД Беларуси. — К тому же, по предварительной информации, женщина была беременна, что еще больше осложняло ситуацию и накладывало определенные обстоятельства на осуществление силовой акции".
Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил Министр внутренних дел Шуневич pic.twitter.com/BRiHF5Nye7— МВД Беларуси (@mvd_by) July 18, 2018
Как удалось установить Tut.by, отец и дочь пришли в банк за кредитом. По словам местных жителей, у девушки недавно появился молодой человек, который и уговаривал её взять кредит. В выделении денежной ссуды сотрудники банка отцу с дочерью отказали. Это и привело к дальнейшим печальным событиям.
В ходе операции по освобождению заложницы мужчина был убит. Его личность установлена — это 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.
Подробности освобождения заложников в Заславле. Эксклюзивное ВИДЕО штурма. Работает СПБТ "Алмаз". https://t.co/Y0l2WgtqGm pic.twitter.com/EnrswvR3M5— МВД Беларуси (@mvd_by) July 18, 2018
Видео здесь: https://t.co/2ICf9kRMOb— МВД Беларуси (@mvd_by) July 18, 2018
Посетитель банка в Беларуси взял в заложницы собственную беременную дочь (3)
В отделении "Белинвестбанка" в гостинице "Авеню" в...
МИД Беларуси: безвиз для иностранцев вот-вот удвоят (1)
Проект указа президента о продлении срока безвизового...
"Если закончу карьеру в Бресте, останусь здесь жить". Марадона рассказал о работе в Беларуси
«Я приехал, чтобы сделать ФК „Динамо-Брест“ командой,...
В Лиде успели сфотографировать "почти торнадо" (1)
Мощный восходящий поток, который мог стать торнадо,...
Что доказали стресс-тесты Белорусской АЭС и чего доказать они не могли (8)
Очередной этап стресс-тестов Белорусской АЭС,...
TOP новостей
Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (5)
Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...
Ольга Полевикова: Русский драматический театр – это часть культуры Литвы (14)
Будущий руководитель Русского драматического театра...
В Казахстан отправилась 17-я экспедиция "Миссия Сибирь" (15)
В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного...
Новый проект вызвал бурю: жители обвиняют мэрию в коррупции (2)
Вскоре в Старой Шешкине, на ул. Сесику появится новый...
Министр: решение по налогу на автомобили в Литве представят осенью (1)
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что...