«Желание Беларуси завязать долгосрочные контракты в прибалтийских портах на поставку нефтепродуктов вызвало негативную реакцию в Москве. Кремль, который демонстративно покидает порты [Латвии, Эстонии и Литвы], не мог допустить, чтобы Беларусь бросила там якорь, купив терминалы», — рассказали информированные собеседники.

Они пояснили, что в России считают, что белорусские нефтепродукты это «в значительной степени и российский ресурс», следовательно, им не место в прибалтийских портах.

«Когда „Беларуськалий“ купил терминал в Клайпеде, настроения еще были иные. Плюс удобрения — белорусский ресурс», — добавил источник.

Напомним, в мае 2015 года руководство Белорусской нефтяной компании (БНК) и владельцы латвийской WT OIL Terminal (в нее входит и Woodison Terminal) Олег Черников и Андрей Максимов подписали протокол о намерениях по развитию совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту. В течение 2−2,5 лет с участием белорусских партнеров планировалось провести модернизацию терминала «с последующим прогнозируемым объемом перевалки грузов в размере 1,5−2 млн тонн», отметили в латвийской компании. Стороны не стали обнародовать возможную сумму инвестиций.

По информации TUT.BY, участники сделки ударили по рукам лишь недавно.

При этом для модернизации терминала были привлечены кредитные ресурсы под залог будущих поставок. В 2016 году «Нафтан» заключил с БНК договор купли-продажи не менее 1 млн темных нефтепродуктов в год в течение 5 лет (2018−2022 гг.) для поставки на Woodison Terminal, следует из годового отчета новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. В БНК и Woodison Terminal получить комментарии не удалось.

По словам партнера агентства RusEnergy Михаила Крутихина, наказ перенаправить белорусские нефтепродукты из прибалтийских портов в российские объясняется желанием первых лиц РФ лишить страны Балтии, которые являются для них «врагами», источника дохода. Потому что перераспределение маршрутов «всем невыгодно». «Лишь бы врагам насолить», — сказал Крутихин. Выступая на днях на экономическом форуме в Минске, он посоветовал Минску «ждать сюрпризов» от руководства России.

Стоит отметить, что первым портовым объектом Беларуси стал терминал БКТ в Клайпеде. В 2013 году «Беларуськалий» купил 30% ЗАО «Бирю кровиню терминалас» за 30 млн долларов. 70% капитала Birių krovinių terminalas владеет литовский бизнесмен Игорис Удовицкис. «С учетом той инвестиционной программы, которую мы реализовали, сейчас мы можем весь объем калийных удобрений поставлять через наш терминал БКТ в Клайпеде», — сказал журналистам в сентябре 2017 года гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый.

В ближайшие годы БКТ планирует еще инвестировать ресурсы в развитие инфраструктуры на приобретенных участках порта общей площадью 13 гектаров, сказал недавно изданию Verslo žinios глава терминала Видмантас Дамбраускас. Общий объем инвестиций оценивается в 50 млн евро.

В 2016 году терминал получил 8,355 млн евро чистой прибыли (на 12% меньше, чем в 2015 году), его выручка уменьшилась на 2% до 25,178 млн евро.