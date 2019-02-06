Около 500 большегрузных автомобилей ожидают свою очередь на выезд из Беларуси в Литву.
Medininkai border crossing checkpost
© DELFI / Kiril Čachovskij

По информации Госпогранкомитета РБ, по состоянию на восемь часов вечера, в "колейке" на литовском направлении стоит более 470 фур.

Как обычно, больше всего грузовиков стоит в "Каменном Логе" – более 260 автомобилей. На других переходах ситуация следующая:

  • "Бенякони" – более 80;
  • "Привалка" – более 70;
  • "Котловка" – более 60.
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