По информации Госпогранкомитета РБ, по состоянию на восемь часов вечера, в "колейке" на литовском направлении стоит более 470 фур.

Как обычно, больше всего грузовиков стоит в "Каменном Логе" – более 260 автомобилей. На других переходах ситуация следующая: