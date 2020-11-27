По словам Лукашенко, информацию он получил накануне от КГБ: «Это оригиналы».

«Победа революции в Беларуси — национальный интерес Польши»

— Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НКО, — приводит Лукашенко слова польского премьер-министра.

По словам Лукашенко, официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью, сообщает пресс-служба.

— Победа революции в Беларуси — также национальный интерес Польши, — продолжил зачитывать заявления польского премьер-министра Александр Лукашенко.

— Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий, — такой разговор, по его словам, произошел 31 августа.

По словам Лукашенко, Польша предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми.

— Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса, — зачитал он выдержки из данных спецслужб по Польше.

Александр Лукашенко рассказал, что в сентябре польское правительство пришло к выводу, что изменить ситуацию в Беларуси военными силами пока нельзя.

— Однако надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае. Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Беларуси, — заявляли в Польше, пишет пресс-служба.

«Если примем новую Конституцию, там будет рассредоточение власти»

Александр Лукашенко озвучил выдержки из разговора Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии. По словам белоруса, «у демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас». Он заявлял о необходимости международного признания так называемого Координационного совета, пишет пресс-служба. «Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко», — продолжил цитату Лукашенко.

— Никакая Конституция им не нужна, никакие конституционные преобразования им не нужны. Если примем новую Конституцию, там будет рассредоточение власти. А им нужен президент с нынешней властью, — считает Лукашенко.

Также, по словам Александра Лукашенко, Координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Беларуси.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - заявил он.

"Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - заключил Лукашенко.

«Путин, узнав о событиях в Беларуси, сам предложил подставить плечо»

В октябре Польша столкнулась с политическим кризисом, пандемия привела к экономическим проблемам.

— Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко, — привел слова польского премьера Лукашенко, назвав их особо циничными и уникальными.

Лукашенко отметил, что никогда не просил российское руководство о помощи. По его словам, Владимир Путин, узнав о событиях в Беларуси, сам предложил подставить плечо. Он понимал: следующей будет Россия.

«Какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь»

В сводках КГБ также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств», сообщает пресс-служба.

— Им-то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: «Почему ты украинцев поддерживаешь?» — сказал Лукашенко.

По его словам, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь.

— Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь.

«Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал позиции России»

Лукашенко озвучил выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании перед выборами президента Молдовы: «Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможного даже в рамках Восточного партнерства.

На этом же заседании выступил представитель США: «В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси».

Лукашенко подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал позиции России. По мнению политиков ЕС, наступил исторический шанс остановить российское влияние.

— Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться, — сказал Лукашенко.

«Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства»

Среди лидеров стран Европейского союза есть и те, которые положительно оценивают устройство белорусского государства, заявил Лукашенко.

Фамилии он не назвал, зачитал заявления: «Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство. Мы должны учиться на опыте Беларуси, у нас должна быть сильная идеологическая основа».

«Беларуси есть чем ответить на агрессию»

Александр Лукашенко пояснил, что поделился этой информацией, чтобы люди понимали его настроения и действия: «И чтобы некоторые оценили свои действия».

По его словам, Беларуси есть чем ответить на агрессию, в том числе и военную.

— Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не обували в лапти и не отправляли запряженными в телегу. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия.