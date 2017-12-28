20 декабря завершилось формирование танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады, которая теперь находится в населенном пункте Весола, расположенном примерно в 189 км от Бреста.

Подразделение было укомплектовано 58 танками: 44 Leopard 2A5 и 14 Leopard 2A4, ранее входившими в состав 34-й бронекавалерийской бригады из Жагани. Взамен дислоцированное на западных границах подразделение получило танки Т-72.

– Na naszych oczach materializuje się decyzja związana z nowym spojrzeniem na strategię obronną Polski – powiedział w warszawskiej Wesołej szef MON @Macierewicz_A. Zakończono formowanie pierwszego batalionu uzbrojonego w 58 Leopardów 2A5 i 2A4, szkolenie przeszło 217 żołnierzy. pic.twitter.com/RWI3m3K6Qh — Ministerstwo Obrony (@MON_GOV_PL) 20 декабря 2017 г.





Также Антоний Мацеревич рассказал о начале формирования второго танкового батальона, который также будет комплектоваться танками Leopard 2.

Оснащения армейского подразделения танками проводится в рамках масштабного плана усиления восточных рубежей Польши. Он был сформулирован на основе проведенного в этом году «Стратегического оборонного обзора», предполагающего совместную оборону с союзниками, если противник посягнет на какую-либо часть польской территории.

После реорганизации 1-й танковой бригады в ее составе будет два танковых батальона, два механизированных, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО. Всего в строю будет 116 танков, большая часть из которых — Leopard 2A5. Эти машины отличаются усиленной лобовой броней, способной выдерживать неоднократное попадание снарядов калибра 125 мм. Танк может развивать скорость до 72 км/ч по шоссе и обладает запасом хода в 550 км.