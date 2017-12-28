Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил о переброске к восточной границе самых совершенных танков, имеющихся на вооружении — Leopard 2A5, сообщает информационный телеканал TVP Info.
© DELFI / Orestas Gurevičius

20 декабря завершилось формирование танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады, которая теперь находится в населенном пункте Весола, расположенном примерно в 189 км от Бреста.

Подразделение было укомплектовано 58 танками: 44 Leopard 2A5 и 14 Leopard 2A4, ранее входившими в состав 34-й бронекавалерийской бригады из Жагани. Взамен дислоцированное на западных границах подразделение получило танки Т-72.


Также Антоний Мацеревич рассказал о начале формирования второго танкового батальона, который также будет комплектоваться танками Leopard 2.

Оснащения армейского подразделения танками проводится в рамках масштабного плана усиления восточных рубежей Польши. Он был сформулирован на основе проведенного в этом году «Стратегического оборонного обзора», предполагающего совместную оборону с союзниками, если противник посягнет на какую-либо часть польской территории.

После реорганизации 1-й танковой бригады в ее составе будет два танковых батальона, два механизированных, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО. Всего в строю будет 116 танков, большая часть из которых — Leopard 2A5. Эти машины отличаются усиленной лобовой броней, способной выдерживать неоднократное попадание снарядов калибра 125 мм. Танк может развивать скорость до 72 км/ч по шоссе и обладает запасом хода в 550 км.

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