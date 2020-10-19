Политтехнолог Виталий Шкляров освобожден из-под стражи из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси в Минске. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил его адвокат Антон Гашинский. В беседе с DW защитник отметил, что в СИЗО ему сообщили, что Шклярова у них нет, сославшись при этом на изменение меры пресечения.

Позднее Гашинский уточнил, что Следственный комитет подтвердил ему изменение меры пресечения. "На 13.00 (совпадает с мск. - Ред.) назначены следственные действия с участием адвоката", - добавил он.

Воскресенский: Мера пресечения изменена на домашний арест

В свою очередь член инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский рассказал "Новой газете", что "14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест" с его личным поручительством. "В случае противоправных действий мера изменится на содержание под стражей. Сейчас он находится дома у моей мамы, так как он не из Минска. У него не было денег на отель, некуда было ехать… Он чувствует себя прекрасно, читает книгу Ельцина "Президентский марафон", - сказал Воскресенский. Гашинский эти сообщения пока не подтвердил.

Ранее, 10 октября, политтехнолог присутствовал на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Был задержан в Гомеле

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле. Посетивший Шклярова в СИЗО адвокат сообщил 7 августа, что политтехнологу предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал с своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.

Жил и работал в Германии, США и России

Шкляров учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.

Уроженец Гомеля также работал в России, среди прочего - c Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - на новое место работы супруги. Шкляров отмечен несколькими премиями, его статьи о постсоветских странах выходили в целом ряде изданий - от "Новой газеты" до Foreign Policy, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Незадолго до задержания он в соавторстве выпустил книгу о мире после коронавируса.