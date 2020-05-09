Политобозреватель: Московские "гвозди" на гостевых трибунах победного парада в Минске

Зато, как и ожидалось, свое участие подтвердил посол РФ, чья страна продолжает усиленно цементировать ЕАЭС с некоторыми членами экс- СССР. Почти нет сомнений, что рядом с российским послом на трибуне будут таки стоять соучастники по ЕАЭС. А вот кто из европейских стран, среди которых вне ЕС осталось немного, примет приглашение—вопрос интересный. Можно с большой степенью уверенности сказать, что сербский посол на трибуне будет. Все же для нынешнего Белграда эта дата— победы над германским нацизмом, продолжает сохранять особое значение, помня при этом и майский уход в мир иной маршала Тито. Похороны Тито состоялись 8 мая 1980 года в Белграде: на них присутствовали 211 делегатов из 128 стран мира. Могилу Тито посетили более 17 миллионов человек. О таких проводах иные руководители могут только мечтать.

Не отрицают победной даты и в Киеве, несмотря на особое отношение сегодня к нему в Москве. Однако, насколько известно, посла Украины на этом военном параде все же не будет. В его стране предпочитают в этот день скорбеть по жертвам этой войны, а не праздновать. И это должно быть понятно. Кто еще из коллег, сограждан украинского посла в Минске решится приехать на данные минские торжества, пока однозначно сказать нельзя.

Зато явными «гвоздями» мероприятия должны стать приглашенные гости из Москвы, которым пока выезд за пределы их страны власти запретили из-за коронавируса. Интересно также, каким образом будут освещать такое событие российские телеканалы, которым белорусские власти сейчас не рады. Как говорит главред радиостанции «Эхо Москвы»: будем наблюдать.