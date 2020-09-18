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Все меры на границе с Литвой, Польшей и Украиной предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Baltarusijos muitinė
Baltarusijos muitinė
© Itar-Tass / Scanpix

"Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", — сообщил Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

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В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.

Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.

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