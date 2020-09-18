"Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", — сообщил Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.

Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.