"Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен, - сказал Лукашенко, обращаясь к новому назначенцу на этот пост. - Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?"

И это "еще не окончание" обновления состава правительства, предупредил президент. "Публично хочу сказать о недопустимости пьянства, - подчеркнул он. - Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично".

"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете, - заверил Лукашенко. - На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают".

"Пьяница - это не руководитель, - подчеркнул Лукашенко. - Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться".

В связи с этим глава Белоруссии призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного, подчеркнув, что некоторые выпивают по поводу и без повода. "И больше всего без повода, - отметил Лукашенко. - И забывают о работе. Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант - пьянство - он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет".

Лукашенко присовокупил, что сам он "человек практически непьющий".

При этом он назвал "глупостью несуразной" предположения насчет того, что обновляемое им правительство лишь "техническое, до выборов". "Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали, - заверил Лукашенко. - Ведь вы - это новое поколение руководителей".

Череда отставок в "пофигистическом" правительстве

18 августа Лукашенко назначил нового премьер-министра и сделал другие кадровые перестановки в правительстве после резкой критики чиновников за "пофигическое отношение" к своим поручениям.

Двумя днями ранее Лукашенко отправил в отставку министра архитектуры и строительства Анатолия Черного и министра промышленности Виталия Вовка из-за срыва производственного плана на предприятиях промышленного узла в городе Орше. Также был уволен председатель Оршанского райисполкома, ряд чиновников получили дисциплинарные взыскания.

Объясняя жесткие кадровые решения, Лукашенко заявил, что "дело не только в Орше", и дал понять, что некоторые члены правительства пытались проводить курс, отличный от заявленного в предвыборной программе. "Так у меня никогда не было и не будет!, - подчеркнул тогда президент Белоруссии. - То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться".l