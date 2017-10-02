Запад оценивает Мьянму лучше Беларуси

Белорусские власти придают сегодня большое внимание положению страны в международных рейтингах. Поэтому неудивительно, что согласно исследованию Всемирного банка Doing business 2017 Беларусь по скорости реформирования законодательства входит в десятку ведущих стран.

Однако пока это достижение никак не сказывается на рейтингах, которые прямо влияют на стоимость и объемы привлечения финансирования в Беларусь. Международные рейтинговые агентства S&P, Moody's, Fitch Ratings, несмотря на улучшение макроэкономических параметров Беларуси в 2016-2017 гг., пока так и не приняли решения об улучшении суверенного рейтинга нашей страны.

Нет улучшений позиции Беларуси и в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет развитые страны мира (в основном ЕС и США).

Согласно классификации страновых кредитных рисков ОЭСР, Беларусь остается в седьмой, худшей группе стран. К слову, в этой группе наша республика соседствует с такими государствами как Афганистан, Ирак, Нигерия, Эфиопия, Зимбабве, которых международное сообщество относит к странам третьего мира.

Кстати, летом 2017 года ОЭСР в очередной раз обновила классификацию страновых рисков и перевела Мьянму из седьмой в шестую группу, а Беларусь эксперты авторитетной международной организации так и оставили в седьмой. Чем же Беларусь хуже Мьянмы? Или страна, в которой более 60 лет (до 2016-го) действовало чрезвычайное положение, теперь вдруг стала выглядеть менее рискованной, чем Беларусь?

ОЭСР поднимет рейтинг Беларуси в 2018 году?

Нынешнее положение нашей страны в рейтинге ОЭСР не только обидно, но и накладно. Из-за присутствия Беларуси в худшей группе стран белорусским предприятиям проблематично привлечь экспортные кредиты из Евросоюза на покупку импортного оборудования — стоимость ресурсов, которую зарубежные банки формируют с учетом страновых рисков, оказывается слишком высокой.

Поэтому белорусское правительство сейчас ведет работу по повышению позиции страны в классификации ОЭСР.

«У Беларуси существуют серьезные надежды на улучшение позиции в рейтинге ОЭСР. Есть основания полагать, что в январе 2018 года Беларусь наконец-то перейдет из седьмой в шестую группу», — сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с переговорным процессом Беларуси с членами ОЭСР.

По словам эксперта, на сегодняшний день отсутствуют объективные основания, чтобы оставлять Беларусь в худшей группе стран по классификации кредитного риска.

«Макроэкономическая ситуация не дает никаких оснований для сохранения Беларуси в седьмой группе риска. По ряду экономических показателей республика смотрится даже лучше стран, которые относятся по классификации ОЭСР к шестой группе», — подчеркнул собеседник БелаПАН.

Сейчас белорусская сторона ведет подготовительную работу для улучшения позиции в рейтинге ОЭСР и проводит двусторонние переговоры с членами международной организации.

«По итогам переговоров белорусская сторона, судя по всему, хочет инициировать вопрос о пересмотре положения Беларуси в классификации ОЭСР и добиваться того, чтобы по этому вопросу состоялось положительное голосование в январе 2018 года», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Белорусские власти сегодня крайне не удовлетворены рейтингом страны в ОЭСР. Скорее всего, одна из причин хронически низкого рейтинга — пристрастное отношение западных стран и, в частности, американских властей к официальному Минску. В июне 2017 года Белый дом продлил санкции в отношении белорусских чиновников, и это говорит о том, что политические отношения между Беларусью и США остаются сложными.

Основная проблема белорусской экономики

Помимо политической, как считают эксперты, есть куда улучшать и экономическую ситуацию, на основании которой Беларусь оценивает внешний мир.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings летом этого года улучшило прогноз по рейтингу Беларусь со «стабильного» на «позитивный» после того как Минску удалось урегулировать нефтегазовый спор с Москвой, получить новые заимствования и нарастить золотовалютные резервы.

Однако, несмотря на эти позитивные моменты, пока ни одно международное агентство так и не приняло решения о повышении кредитного рейтинга Беларуси.

Основная проблема белорусской экономики с точки зрения тех, кто оценивает ее на Западе — низкая предсказуемость ситуации, считает старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

«Достижения в экономике, которые мы видим сейчас и которые выражаются в определенной стабильности, не сопровождаются глубокими изменениями в реальном секторе. Поэтому у рейтинговых агентств, видимо, сохраняются опасения, что позитивные изменения в белорусской экономике могут быть неустойчивыми», — предполагает Вадим Иосуб.

Эксперты выделяют несколько факторов, которые могли бы позитивно повлиять на международные рейтинги Беларуси — например, приход в страну крупных инвесторов (транснациональных компаний).

«Пока не появятся прецеденты, подтверждающие интерес крупных иностранных инвесторов к Беларуси, в заявления белорусских властей о том, что экономическая ситуация в стране улучшается, зарубежные рейтинговые агентства могут не поверить», — предполагает экономист Антон Болточко.

Поэтому, считает он, важно реализовать пилотные проекты с участием крупных иностранных инвесторов.

«И тогда, вероятно, международные рейтинги Беларуси повысятся. Пока что даже те зарубежные рейтинговые агентства, которые рейтингуют Беларусь и видят позитивные изменения в экономике, не принимают решения об улучшении кредитных рейтингов нашей страны», — констатирует Антон Болточко.

Еще один фактор, который мог бы реально способствовать повышению международных рейтингов Беларуси — заключение новой программы с Международным валютным фондом.

«В идеале, с учетом оценки степени влияния разных факторов на международные рейтинги нашей страны, желательно заключение кредитной программы Беларуси с МВФ», — считает собеседник БелаПАН в органах госуправления.

Без программы с валютным фондом, предполагают эксперты, добиться заметного улучшения позиций Беларуси в международных рейтингах будет сложно.

«Международный валютный фонд все последние годы настаивает на реформировании госсектора, однако политическое решение по этому вопросу белорусская сторона принять никак не может. На этом фоне все остальные шаги, которые делают белорусские власти, являются в определенной степени второстепенными для международных организаций, которые рейтингуют Беларусь», — подытожил Вадим Иосуб.