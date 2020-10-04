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По данным на 4 октября, в Беларуси зарегистрировано 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 443 новых инфицированных.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Выздоровели и выписаны 75 239 пациентов (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 1 936 540 тестов.

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Tut.by
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