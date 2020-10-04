Выздоровели и выписаны 75 239 пациентов (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 1 936 540 тестов.