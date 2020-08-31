— Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.

Напомним, 30 августа Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Они договорились встретиться в ближайшее время. Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.