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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka
Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

— Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.

Напомним, 30 августа Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Они договорились встретиться в ближайшее время. Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.

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Tut.by
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