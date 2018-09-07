Эта партия будет предназначена для поставки на первый энергоблок. Ее производство началось на заводе в Новосибирске летом нынешнего года. В реактор будут помещены 163 тепловыделяющие сборки (ТВС), еще 17 - резервные. В каждой из таких топливных кассет массой более 700 кг по 312 тепловыделяющих элементов (твэлов) с оболочками из циркониевого сплава, а в одном твэле 350 таблеток диоксида урана. Часть партии уже изготовлена и находится в транспортно-упаковочных контейнерах.

Как ожидают на НЗКХ, первая партия будет доставлена на площадку Белорусской АЭС к концу нынешнего года. Для транспортировки из Новосибирска в Островец будет задействован железнодорожный транспорт (в мировой практике для этих целей могут использовать также воздушный, морской или автомобильный транспорт). Маршрут груза не обнародуется, его будет сопровождать охрана. По прибытии на станцию представители заказчика и компании - производителя топлива проведут входной контроль, чтобы убедиться в том, что транспортировка не повлияла на функции топлива.

Перед загрузкой ядерного топлива, начало которой ожидается в следующем году, в реактор будут загружены имитаторы ТВС - так называемая имитационная зона уже доставлена на БелАЭС. Эта операция связана с проведением гидравлических испытаний и нужна, чтобы проверить режим работы различных систем реактора.

Новосибирский завод химконцентратов - одно из крупнейших в мире предприятий по фабрикации ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов в России и за рубежом. Входит в структуру Топливной компании "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом", которая включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства "ТВЭЛ" на каждый энергоблок.