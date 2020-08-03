Позже эту информацию TUT.BY подтвердил Олег Гайдукевич, доверенное лицо Лукашенко: послание состоится 4 августа.
Первоначальная дата послания — 3 августа — была озвучена в пятницу и опубликована на сайте палаты представителей. До этого дата 3 августа упоминалась в указе президента.
Косвенным подтверждением переноса стало сообщение «Минск-новости» о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет курсировать в обычном режиме. Ранее сообщалось, что с 8:30 до 11:30 3 августа временно будет отменено выполнение остановки общественного транспорта «Ст. м. «Октябрьская» на площадке у Дворца Республики на пр. Независимости. Изменения объясняли проведением специального мероприятия в том районе города.
Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.
В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту.
— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.
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