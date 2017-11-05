Обращение находящегося много лет в эмиграции белорусского политика 5 ноября зачитал на митинге в Куропатах председатель информационно-пропагандистской комиссии сойма партии Валерий Буйвол, сообщает интернет-газета naviny.by
«Людей здесь день и ночь расстреливал НКВД. Людей убивали по приказу Москвы, план был спущен на всю Беларусь, на каждую область, район, сельсовет. Каждый день в 9 часов утра нквдэшник звонил по телефону в Москву на Лубянку и докладывал о выполнении приказа. Невыполнение плана грозило расстрелом исполнителю. План выполнялся с опережением», — отметил Пазьняк.
По словам лидера КХП-БНФ, по результатам исторических исследований, в которых он участвовал, известен только один случай, когда человеку удалось убежать с места расстрела. «Если бы не Вторая мировая война, Москва могла бы расстрелять всю белорусскую нацию», — считает Пазьняк.
Он привел данные, согласно которым с 1921 по 1941 год в Беларуси было расстреляно около 2 млн. человек.
Лидер партии также уточнил, что, по данным результатов археологических исследований 1988 года, в Куропатах было расстреляно от 200 до 250 тысяч человек. «А таких Куропат, больших и малых, сотни на белорусской земле», — заключил политик.
Митинг в Куропатах
Около 300 человек приняли сегодня участие в митинге, который прошел 5 ноября в Куропаты, на месте захоронения жертв сталинских репрессий.
Митинг, организованный Консервативно-христианской партией — БНФ по случаю дня поминовения предков («Дзяды»), длился около полутора часов. Среди его участников было много как пожилых людей, так и молодежи. Многие пришли на акцию с маленькими детьми. В шествии в Куропаты — от минского часового завода «Луч» — приняло участие около 250 человек. Акция была разрешена столичными властями, пишет БелаПАН.
В ходе митинга заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький поблагодарил участников акции, назвав их людьми, которые «дают надежду нашей нации», потому что они вышли, несмотря на усиление репрессий в отношении активистов оппозиции. «Такие люди, как вы, формируют новую сильную нацию», — заявил Беленький.
По его мнению, сегодня «белорусы-патриоты не в полной мере осознают, что происходит в стране». Беленький напомнил о событиях советского голодомора в Украине, сравнив его по масштабу трагедии с белорусскими Куропатами. «Москва сознательно убивала наши народы», — считает он.
Беленький призвал молодежь говорить по-белорусски, пропагандировать национальную культуру и уметь защищать свою страну. Политик при этом раскритиковал интерес государства к теме Куропат и субботники, которые здесь проводят представители БРСМ и ОО «Белая Русь». «Они к памятнику Ленину цветы возлагают, а потом в Куропаты цветы несут, что это за кощунство такое?!» — заявил представитель КХП-БНФ.
Накануне акции представители КХП-БНФ установили в Куропатах два новых креста в память о репрессированном поэте Тодоре Кляшторном, а также Яне Позняке — репрессированном деде Зенона Позняка. Сегодня в урочище были установлены еще два креста, которые освятил священник непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви.
Чехольский уточнил, что за прошедший с прошлой акции год активисты партии на пожертвования обновили около 60 крестов. При этом ответственный секретарь КХП-БНФ отметил, что ему ничего не известно о развитии инициативы по установке в Куропатах властями официального мемориала, о котором было заявлено еще весной нынешнего года.
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