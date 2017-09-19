«На сегодня официальной позиции Русской православной церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил архипастырь.
Он также отметил, что лично ему непонятен замысел фильма «Матильда».
«Зачем и для чего он создавался? А результат его создания всем очевиден. Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — сказал митрополит Павел, отметив, что император — святой, и память о нем «священна для всех православных христиан».
По словам митрополита Павла, особенную горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции. «Хочется обратиться и спросить у тех, кто создавал этот фильм — чем же мы лучше французского журнала "Шарли Эбдо", который глумится над тем, что дорого людям, над теми чувствами, которые переживают люди, потерявшие близких в сложных обстоятельствах? Да ничем! У нас происходит куда более печальное событие — мы глумимся над своей историей. И это страшно!» — сказал архипастырь.
Он напомнил, что церковь не может запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению архипастыря, каждый человек «может голосовать ногами». «Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — призвал верующих митрополит Павел.
Ажиотаж вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихает в России уже больше года. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября стало известно, что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах. Специальная комиссия, в состав которой вошли первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига, недавно назначенный начальник управления по кинематографии Министерства культуры Беларуси Александр Рыдван, представители Минского и областных киновидеопрокатов, директора кинотеатров, руководители отделов лицензирования белорусских телеканалов, представитель церковного духовенства приняли решение о прокате фильма единогласно.
В России же прокат картины под угрозой — владельцам кинотеатров приходят угрозы, были отмечены случаи поджога автомобилей, а потенциальным зрителям грозят как физической карой, так и «потерей души».
К фильму так же неоднозначно отнеслась Русская православная церковь, но в официальном заявлении сказано, что РПЦ не выступает за запрет фильма.
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