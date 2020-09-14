Паспорт Кондрусевича признали недействительным

Тадеуш Кондрусевич получил ответ от Госпогранкомитета на свое обращение по поводу отказа во въезде в Беларусь, гражданином которой он является: в нем указано, что паспорт католического иерарха был признан недействительным.
«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным» — говорится в документе.
В письме за подписью председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо сказано о том, что архиепископ вправе обратиться в МВД по вопросу признания паспорта недействительным. Как сообщается, Тадеуш Кондрусевич «обращается в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину».
Получить оперативный комментарий в Госпогранкомитете TUT.BY не удалось.
Напомним, главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа не впустили в Беларусь из Польши, причем без объяснения причин. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.
— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко.
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