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Марш 18 октября - десятая воскресная акция в Минске с требованиями отставки Александра Лукашенко.
"Партизанский марш": в Беларуси задержаны более 240 человек
© Itar-Tass / Scanpix

Число задержанных в Минске и других городах Беларуси на "Партизанском марше" 18 октября достигло 242 ичеловек. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил на своем сайте правозащитный центр "Весна".

Как следует из приводимого им списка, наибольшее число задержанных - в Минске, многих там доставляли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Кроме того, задержания проводились в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе. Среди задержанных были и журналисты, в частности, в Минске - сотрудник вещающего на белорусском польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук, а также Артем Майоров из издания "Белорусы и рынок", а в Бресте - Максим Хлебец и Роман Чмель ("Брестская газета").

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Десятая воскресная акция в Минске

Марш 18 октября стал десятой воскресной акцией, на которую в Минске вышли десятки тысяч человек с требованиями отставки Александра Лукашенко.

Ранее депутат норвежского парламента Гейр Тоскедаль выдвинул трех лидеров белорусской оппозиции - Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало - на соискание Нобелевской премии мира за 2021 год "за то, что они вдохновляют мирную оппозицию против нелегитимного режима в Беларуси". Об этом представитель норвежской Христианской народной партии Тоскедаль рассказал в интервью газете Vårt Land.

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Deutsche Welle
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