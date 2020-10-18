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Перед началом "Партизанского марша" протеста по центру Минска на микроавтобусах начали курсировать так называемые "мобильные группы" силовиков. Они задерживают демонстрантов, направляющихся в центр города.
"Партизанский марш" в Беларуси: в Минск стянута спецтехника, начались задержания
© Reuters / Scanpix

По предварительным данным, задержаны по меньшей мере 10 человек. Наиболее масштабные задержания произошли возле метро "Партизанская", сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

Утром в воскресенье силовики стянули спецтехнику в центр Минска и оцепили площадь Независимости, к которой обычно направляются демонстранты.

Как и в предыдущие недели, минское метро объявило о закрытии станций в центре города, а операторы сообщили об ограничении мобильного интернета. Белорусский МТС сообщил, что это произошло "в рамках мероприятий по обеспечению нацбезопасности".

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оцеплены многие улицы не только в центре, но и в спальных районах - там, где обычно собираются сторонники оппозиции.

Сегодняшнее несанкционированное шествие должно пройти по Партизанскому проспекту - в знак солидарности с бастующими рабочими минских заводов, от поддержки которых, как указывают активисты оппозиции, многое зависит.

Протесты в Беларуси продолжаются уже два месяца. Они последовали за состоявшимися 9 августа президентскими выборами, на которых с 80,1% голосов, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает эти данные сфальсифицированными.

Накануне в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске также прошли протестные митинги и шествия, в частности, женский и студенческий марши, а также состоялись акции сторонников Александра Лукашенко.

По официальным данным МВД Беларуси, протестные акции собрали до 400 человек, тогда как пять провластных - 1 700 человек.

По этим же данным, были задержаны 43 участника студенческого марша в центре Минска, а по всей стране - 58 человек - "за нарушение законодательства о проведении массовых акций".

В субботу силовики снова задерживали журналистов: Дарью Спевак из Onliner.by и Всеволода Зарубина и Вадима Замировского из TUT.BY.

Еще одно освобождение после визита Лукашенко в СИЗО

В воскресенье стало известно об освобождении адвоката Ильи Салея из команды избирательного штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО - это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим", - отмечает Светлана Тихановская, ставшая главным соперником Лукашенко на президентских выборах.

Салей был задержан 9 сентября по обвинению "в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". По этому же делу были арестованы члены президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак, тогда как Светлана Тихановская в рамках этого же дела была объявлена в межгосударственный розыск.

Илья Салей был одним из участников встречи задержанных оппозиционеров с Александром Лукашенко, которая прошла в СИЗО 10 октября.

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bbcrussian.com
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