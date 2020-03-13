Пациентов с коронавирусом в Беларуси уже 27

Как рассказали представители Минздрава, троих пациентов уже выписали, 24 остаются в больнице. Среди выявленных случаев семь завозных очагов — Гродно, Гомель, Минск, Витебск и Минская область (здесь 1 случай). Все остальные заразились в Беларуси.

Один пациент в состоянии средней тяжести, у остальных — легкое и бессимптомное течение болезни. Всего сейчас на медицинском контроле 225 человек. Среди медработников заболевших нет. Тех, кто работает с заболевшими, регулярно обследуют.

Семь человек, которые привезли вирус из-за границы, дали по 2−3 контакта заразившихся. Один из заболевших, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. Продолжал встречаться с друзьями и родственниками, ходил на праздники и спортивные мероприятия. В итоге пришлось госпитализировать 91 человека, которые контактировали с ним, в том числе его сына, который, не зная, что вирус передался и ему, ходил на занятия в университет и передал вирус своим одногруппникам. Речь идет об одном из факультетов БГУ. Вуз, напомним, не стал вводить карантин.

— Наш опыт с БНТУ показал, что не было ни одного случая заражения у студентов, которые не контактировали с пациентом. Под медицинским наблюдением находится группа, в которой учился сын заболевшего, и девочка, которая контактировала со студентом — у нее тоже выявлен вирус. Если будут устанавливаться новые факты, естественно, пациенты будут взяты под контроль, — говорит замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

По словам начальника Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елены Богдан, зарубежный опыт показывает, что у молодых людей, в том числе студентов, болезнь протекает обычно в легкой форме.

— На сегодня вводить карантин не планируется. Мы справляемся нынешними мерами и не видим лавинообразного роста заболеваемости.

При этом на домашнее обучение переведен один из классов 20 гимназии Минска: там учится дочь одного из заразившихся. У ребенка тест отрицательный.

Минздрав призывает всех, кто был в Италии, Китае, Иране и Южной Корее, сообщать на границе о своих поездках, своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также тех, кто недавно вернулся из-за границы, просят воздержаться от посещения массовых мероприятий, походов в кино и рестораны, посещения пожилых родственников, которые находятся в особой группе риска.

— Мы призываем всех, кто был за границей, — не скрывайте этого! — говорит Инна Карабан. — Сразу же объявляйте об этом при пересечении границы как в аэропорту, так и через любой пункт на государственной границе. Если на пунктах пропуска нет санитарно-контрольного пункта, то люди, пересекающие эти пункты, должны принять все меры к самоизоляции, постараться ограничить свои контакты.

Пожилым людям Минздрав рекомендует воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.

— Не надо забывать, что мы сейчас находимся в режиме сезонного подъема респираторных заболеваний. Рекомендации для коронавируса те же, что и при ОРВИ, — говорит Елена Богдан.

Официальный представитель ВОЗ заявил, что в Беларуси ожидается рост новых случаев — «это неизбежность процесса». При этом, по его мнению, показатель в 27 пациентов с коронавирусом говорит о том, что ситуация в стране под контролем.

— Возможно, в будущем придется принимать другие меры. Но сейчас въездной контроль и выявление контактов первого и второго уровня — вполне достаточно, — заявил Батыр Бердыклычев.

По данным на 12 марта, в больницах Беларуси находился 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть вирус еще не выделялся из организма.