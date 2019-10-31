Ожидается скандинавский импульс "Восточного партнерства"

Одним словом, процесс расширения ЕС оказался замороженным на весьма неопределенное время. А ведь начало переговоров о вступлении с этими двумя странами уже было им обещано.
Зато никто не обещал переговоров о вступлении в ЕС участникам шести постсоветских стран программы "Восточное партнерство".
Видимо, и поэтому 10-летней программе ЕС "Восточное партнерство" с более чем скромными результатами, стали как-то пытаться придать второе дыхание. Деление на "продвинутых" (Украина, Грузия, Молдова и Армения) для "отстающих" (Беларусь с Азербайджаном) так и не стало стимулом для прогресса заявленных базовых ценностных ориентиров ЕС данной программы. Ее торгово-экономическая сфера без видимых реформ стала доминирующей под вывеской так называемого прагматизма. И в Брюсселе, других столицах ЕС это "проглотили" без болезненных воспоминаний о своих базовых ценностях.
Внезапный срыв слета в Минске мадам Магерини и министров иностранных дел группы некоторых стран ЕС с участниками "шестерки" "Восточного партнерства" никак не повлиял на положение Беларуси в этой программе, да и отношения Минска с Брюсселем в целом. Похоже, интересантов, наблюдателей за пульсациями "Восточного партнерства" в наступающем ноябре ждут новые сюжеты.
По официальной информации, руководитель Беларуси получил приглашение посетить Австрию, где его ждут 12 ноября. А вот по неофициальной информации, незадолго до визита в Вену в Стокгольме будут ждать министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Предполагается, что именно этот визит может дать скандинавский импульс "Восточному партнерству". Дело в том, что в конце ноября уже в Минске должны увидеть одновременно аж двух скандинавских коллег Макея из Стокгольма и Хельсинки. Надо полагать, ярких впечатлений у гостей и наблюдателей в различных европейских столицах будет немало. Как и у предыдущих европейских и американских собеседников белорусского правителя. И он непременно поведает им о своей идее-фикс под названием Хельсинки-2, которую лоббируют по любому поводу и на всевозможных форумах. Заодно, может быть, поговорят и о полезности для Беларуси на европейской арене опыта политики "финляндизации". Особенно накануне 8 декабря—даты подписания основных документов неведомого ни в ОБСЕ, ни в ООН, так называемого Союзного государства. Должно быть интересно.
А говоря об инициаторах запуска программы "Восточное партнерство", то вместе с Швецией инициатором была и Польша. Но, видимо, в ожидаемый формат общения гостей-министров стран ЕС в Минске глава ее внешнеполитического ведомства,почему то, не вписался.
Ожидается скандинавский импульс "Восточного партнерства"
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