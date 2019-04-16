Сценарий обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС будет подразумевать его переработку в России. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.
© Sputnik / Scanpix

"У нас принципиально все было прописано в межправительственном соглашении по сооружению АЭС: мы возвращаем отработанное топливо на российскую сторону для его переработки. Давайте запустим станцию и будем отрабатывать межправительственное соглашение. У нас есть временной коридор около 10 лет. Поэтому конкретные условия: куда, когда, на сколько и что забирать - это пропишем и уже будем отрабатывать. А принципиально мы уже определились", - отметил Михаил Михадюк.

Статьи по теме:
Министр энергетики Литвы: соглашение с Минском по возможным авариям обеспечит безопасность и превенцию  (12)
Науседа: БелАЭС не должна полностью затемнять отношения Минска и Вильнюса  (27)

Ранее рассматривались три варианта обращения с отработавшим топливом. Два предполагали его переработку в РФ (с учетом длительного хранения отработавшего ядерного топлива в России или Беларуси с возвратом и захоронением отходов в Беларуси) и один - с хранением в Беларуси без отправки в РФ.

"Когда мы отрабатывали стратегию, изучали три различных варианта с обращением с отработанным топливом. Изучили и выбрали: храним у себя, накапливаем 10 лет в бассейне выдержки (чуть меньше, может быть). Когда набираем определенный объем, тогда грузим и везем на переработку. А потом продукты переработки, это мировая практика, возвращаются к нам через N-количество лет", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, межправительственное соглашение с Россией по переработке отработавшего ядерного топлива Белорусской АЭС планируется заключить не позднее 2020 года. Отправка в Россию закреплена в межпрасоглашении о сооружении АЭС в Беларуси. Этим документом предусмотрено, что топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Россию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном межправсоглашении.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Белта
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Представитель "зеленых" ЕС: до давления на Минск по БелАЭС нужно освободиться от "Росатома" (33)

8 апреля во время визита в Вильнюс влиятельный...

Беларусь просит Россию продлить кредит на БелАЭС на 10 лет (11)

Беларусь и Россия обсуждают возможность продления...

В Беларуси раскритиковали предложение Литвы перевести БелАЭС на газ (19)

Предложение литовского премьер-министра Саулюса...

Президент: письмо премьера к по поводу БелАЭС – антиконституционное действие (45)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье...

В Литве жителей и учреждения обучат действиям в случае возможной аварии на БелАЭС (59)

Осенью в Вильнюсском и Швенченском районах, а...

Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется (172)

Руководитель министерства иностранных дел ( МИД ) Литвы...

Беларусь

Отработанное ядерное топливо БелАЭС будут перерабабатывать в России (2)

Сценарий обращения с отработавшим ядерным топливом...

В Минске уже открыто обсуждают угрозу аннексии со стороны Путина (33)

В Беларуси обсуждается идея, что суверенитет страны...

Александр Лукашенко пригрозил остановить транзит российской нефти (43)

Беларусь ограничит или перекроет прокачку российской...

Лукашенко гневно обрушился на Россию (77)

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании с...

В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине (2)

В Минске 10 апреля проходит очередной раунд переговоров...

TOP новостей

Гружевский о Литве в 2050 году: три миллиона жителей будет лишь в одном случае (6)

В 2050 году население Литвы составит больше 3 млн. человек....

Время работы магазинов в пасхальные выходные в Литве (5)

В пасхальные выходные магазины в Литве меняют время...

Мнения кандидатов в президенты Литвы о России разделились: политика Грибаускайте подверглась критике (74)

Мнения кандидатов в президенты Литвы о дальнейших...

Район, который прежде считали престижным, сейчас радует невысокими ценами (2)

Покупатели, которых не интересует жилье в городе,...

Подозреваемого в нападении на работников магазина Iki готовились депортировать из Литвы (11)

Вильнюсская полиция и прокуратура установила, что...